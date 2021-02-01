MamaRika с мужем переехала в Одессу и показала, как выглядит их дом. Видео

Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с поклонниками видео, на которых показала свой новый дом в Одессе, в который недавно переехала с супругом Сергеем Середой.

Теперь пара живет в комфортном двухэтажном доме со светлым интерьером. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, жилье MamaRika оформлено в светлых тонах и поэтому в нем есть чувство большого пространства и уюта.

На втором этаже расположены спальня звездной пары, кабинет Середы, гостевая комната, ванная комната и гардеробная певицы.

На первом этаже дома находится большая кухня-студия, гостевой туалет, chill-зона, камин, а также лифт.

Кроме того, MamaRika отметила, что, когда потеплеет, она покажет поклонникам, как выглядит двор дома.

Напомним, MamaRika – украинская эстрадная певица. Знаменитость больше года состояла в романтических отношениях с Сергеем Середой, капитаном команды КВН "Одесские Мансы". В марте 2020-го вышла замуж в Таиланде за возлюбленного.

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