MamaRika 12 лет назад и сейчас: в сети показали фото

В сети показали, как украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) изменилась за 12 лет. Так, артистка кардинально сменила имидж.

Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На одном из кадров, который был сделан в 2009 году, MamaRika предстала брюнеткой с короткими волосами. Певица позировала в белой футболке и серых джинсах. Свой образ она дополнила ярким макияжем и аксессуарами.

На втором снимке, который был сделан недавно, звезда запечатлена блондинкой с длинными волосами. MamaRika одета в белый спортивный костюм, который состоит из штанов и топа. Свой образ она дополнила кожаным плащом желтого цвета.

"MamaRika в 2009 году и сейчас. А вы помните артистку с короткой стрижкой?" – говорится в публикации.

Пользователи сети оставили множество комментариев под постом. Они признались, какая прическа MamaRika им нравится больше.

Напомним, MamaRika – украинская эстрадная певица. Знаменитость больше года состояла в романтических отношениях с Сергеем Середой, капитаном команды КВН "Одесские Мансы". В марте 2020-го вышла замуж в Таиланде за возлюбленного.

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