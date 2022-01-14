Muse выпустили первый за 4 года клип: его сняли в Киеве с украинской актрисой в главной роли

Легендарная британская рок-группа Muse выпустила клип на песню Won't Stand Down – первую за четыре года. Музыкальное видео снималось в Киеве.

Пейзажей украинской столицы в ролике нет, так как клип был создан в павильоне вдекабре 2021-го. По сюжету фронтмен Muse, вокалист и гитарист Мэттью Беллами (которого на самом деле играет украинка), предстал в образе "инопланетного" старика с длинными седыми волосами и черными глазами. Он управлял толпой в черных костюмах, сидя на сцене в инвалидном кресле. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В клипе участвовали украинские актеры. К примеру, Наталья Зозуля сыграла главную роль – королеву армии "темных генералов", которая во время песни переживает катарсис и становится божеством. На актрисе была маска с лицом Беллами, которую изготавливали на заказ в США.

Исполнительными продюсерами новой музыкальной видеоработы рокеров стали Альберт Зурашвили и Даша Дерягина, а за костюмы отвечала Маргарита Шекель.

Производством клипа занималась украинская продакшн-студия shelter.film, которая ранее снимала "киевские" клипы для Stromae и Dua Lipa.

Добавим: фанаты в восторге от новой взрывной песни рокеров. Многие отметили, какое сильное у композиции звучание, а голос Беллами, по словам пользователей сети, "пробирает до костей".

Коротко о коллективе:

Muse – известная британская рок-группа, которая появилась в 1994 году в городе Тинмут. Состоит из трех участников: Мэттью Беллами, Криса Уолстенхолма и Доминика Ховарда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появился еще один клип известного зарубежного артиста, снятый в Киеве. Это видео на пеню Santé – первый с 2013 года сольный материал музыканта Stromae (Поля Ван Авера).