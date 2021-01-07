Мультфильм "Симпсоны" предсказал протесты в США: город "сгорел" из-за беспорядков

Знаменитый американский мультфильм "Симпсоны" предсказал массовые беспорядки в США, которые вспыхнули в стране 6 января.

Так, в сети показали события, которые "произошли" 20 января 2021 года — "день инаугурации нового президента". Город превратился в постапокалиптический город, где царит разруха. Об этом рассказывается в четвертой серии 32 сезона, которая опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Согласно сюжету эпизода, из-за начавшихся беспорядков в главном городе "Симпсонов" – Спрингфилде бушует огонь. Огромные роботы передвигаются по улицам и разрушают все здания. В конце в город врываются три всадника апокалипсиса: "Мор", "Голод" и "Война".

"Симпсоны" предсказали беспорядки в Вашингтоне. Скриншот видео

Единственная надежда человечества на спасение, по сюжету серии – Гомер Симпсон, который сидит на крыше дома с ружьем и банкой пива в руках.

Отметим, поклонники мультфильма "Симпсоны" уже не впервые указывают на "пророчества" в мультфильме. Например, в 1993 году в ленте предсказали появление коронавируса.

Какие еще предсказания из "Симпсонов" сбылись – читайте по ссылке.

"Симпсоны": смотреть онлайн 4 серия 32 сезон

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне (США) в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.