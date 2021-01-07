Мультфільм "Сімпсони" передбачив протести в США: місто "згоріло" через заворушення

Знаменитий американський мультфільм "Сімпсони" передбачив масові заворушення в США, які спалахнули в країні 6 січня.

Так, в мережі показали події, які "відбулися" 20 січня 2021 року - "день інавгурації нового президента". Місто перетворилося в постапокаліптичне місто, де панує розруха. Про це розповідається в четвертій серії 32 сезону, яка опублікована на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Згідно з сюжетом епізоду, через заворушення, що почалися в головному місті "Сімпсонів" – Спрінгфілді – вирує вогонь. Величезні роботи пересуваються вулицями і руйнують всі будівлі. В кінці у місто вриваються три вершники апокаліпсису: "Мор", "Голод" і "Війна".

"Сімпсони" передбачили заворушення в Вашингтоні. Скриншот відео

Єдина надія людства на порятунок, за сюжетом серії – Гомер Сімпсон, який сидить на даху будинку з рушницею і банкою пива в руках.

Відзначимо, шанувальники мультфільму "Сімпсони" вже не вперше вказують на "пророцтва" в мультфільмі. Наприклад, в 1993 році в стрічці передбачили появу коронавірусу.

Які ще передбачення з "Сімпсонів" збулися – читайте за посиланням.

"Сімпсони": дивитися онлайн 4 серія 32 сезон

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вашингтоні (США) через масові заворушення в районі Капітолійського пагорба загинули четверо осіб.