Памятник царю, суд в Гааге и Киркоров со Скабеевой на фронте: топ-5 шуток Галкина о путинистах и роспропаганде

Российский пародист, комик и телеведущий Максим Галкин всегда был мастером острого словца, но после начала полномасштабной войны он по-настоящему удивил публику резкой политической сатирой, направленной на критику путинского режима, пропагандистов с федеральных каналов и всех "плебеев" кремлевского вождя. За свои пускай и юмористические высказывания артисту на родине грозит немаленький тюремный срок, однако он продолжает смело выступать за границей и высмеивать пороки России.

Видео дня

Как известно, сейчас шоумен находится в списке "иностранных агентов" из-за своей антивоенной позиции. Вместе с супругой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой, а также их двумя детьми юморист покинул РФ. В программе его концертных туров по Европе, Америке и даже Австралии встречается немало острот о путинской России. OBOZREVATEL собрал топ-5 лучших, по мнению редакции, шуток Галкина.

1. Высмеивание абсурдной российской пропаганды

Как известно, рупоры Кремля так сильно заврались, что просто на голову не налезает весь тот бред, который они говорят об Украине. Тут у нас и "биолаборатории с боевыми голубями", и "наркоманы с неонацистами", и кого только не встретишь. Галкин не мог проигнорировать этот кладезь для шуток.

"Оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы, каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивают коронавирус с обезьяньей оспой и начиняют через ж*пу этим коронавирусом боевых уток. Чтобы они летели и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон. Но когда сказали, что на Соловьева готовится покушение, представляете?! Вам ха-ха-ха, а человек был в опасности. ФСБ вовремя обезвредила ячейку укрнацистов. Слава Богу, они не успели напасть на Соловьева. Но у них изъяли два пулемета, три миномета, нацистскую литературу. Как это они еще не добавили осиновый кол и кровь девственниц?" – в саркастической манере произнес юморист на одном из концертов.

2. 300-метровий памятник Путину в Москве

Юморист предложил увековечить диктатора, которого он называет "генеральным вождем Российской Социалистической Империи", поставив ему 300-метровый памятник в Москве. В ироничной форме, конечно же.

"Поставить такой памятник в Москве, понимаете, буквально метров 300, чтобы Церетели отлил в бронзе. Он давно не отливал. Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой – журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над всеми ними золотая надпись "нравится, не нравится – терпи меня красавица". Вот это был бы размах", – выдал комик.

3. Киркоров в колготах с головой Скабеевой в руках на фронте

Не так давно Галкин отреагировал на заявление ведущей Ангелины Вовк, которая выразила желание поехать на передовую с главными героями детской передачи "Спокойной ночи, малыши". Комик предложил ей взять с собой других "персонажей".

"Ангелина Волк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой. Ну, у Хрюши и Степаши никто не спрашивал. На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой – это же будет похоже на бренд Versace – это вообще будет невероятно", – рассмешил публику артист.

4. "В Гааге все сядут"

Попали под раздачу юмориста и другие артисты. В частности, вспомнил Галкин путиниста Shaman, который стал звездой после выхода "патриотичных" песен "Я русский" и "Встанем".

"Вот он сейчас ходит и кричит: "Встанем! Встанем!". Будет суд в Гааге, точно будет петь: "Сядем!". И ЛГБТ-группа к нему примкнула, сзади стоят, ему помогают, пристроились. Лазарев, Гагарина. Лица перекошенные. Мне такой сон страшный после этого приснился. Гуляю я по кладбищу. И вдруг кто-то кричит: "Встанем!" Руки лезут ко мне, я смотрю, Долина уже между надгробиями ползет – страшно так. Я в церковь ломанулся. Перед алтарем на колени бухаюсь, вижу батюшку, он служит, но спиной ко мне. Упал, говорю: "Прости меня, Господи, что я их всех изображал, всех высмеивал – Симоньян, Скабееву". И за рясу его дергаю, а он вдруг разворачивается: "Бог простит, а я не прощу. Гойда!". А это Охлобыстин", – пошутил Галкин.

5. "Нравится – не нравится, НАТО расширяется"

На одном из своих выступлений в Израиле комик вспомнил, что в родной стране его называют предателем, хотя именно российское правительство предало интересы своих граждан и провалило дипломатическую миссию, ускорив вступление Швеции и Финляндии в альянс НАТО.

В связи с этим Галкин пофантазировал, как роспропаганда будет "избавляться" от всего финского и шведского: "Я говорю: "Нет войне", а меня называют предателем. Они говорили: "Мы проводим эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". И что? Добрый вечер, мы из Суоми (местное название Финляндии – ред.). Ну, это нормально? Нравится – не нравится, НАТО расширяется... Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну в сухопарку, шведский стол в обжираловку. Сто процентов запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!"

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская актриса Светлана Косолапова посетила концерт Галкина в Америке и рассказала о знакомстве с ним. По словам звезды, пародист поддерживал нашу страну и до широкомасштабного вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!