'Может быть, мы начнем объединяться?' MELOVIN обратился к украинским артистам и вспомнил Klavdia Petrivna

Украинский певец MELOVIN обратился к украинским звездам на фоне критики молодой поп-вокалистки загадочной Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) эстрадной певицей СолоХа. Та считает, что ее коллега уже неинтересна публике, а ее дуэт с Артемом Пивоваровым является классическим пиаром.

СолоХа похвасталась, что знает, кем является Klavdia Petrivna по словам друзей из студии звукозаписи, и "сказала правду". Поэтому MELOVIN на примере атмосферы на Евровидении, где он сейчас присутствует, рассказал в видео в Instagram, каким хотел бы видеть отношение друг к другу среди украинских артистов.

"Сейчас в Европе на вечеринках посвящений Евровидению как один из представителей нашей страны на Евровидении. И мне так нравится, как здесь участники относятся друг к другу, как они друг друга поддерживают, даже при этом не будучи знакомыми. И когда весь мир смотрит на Украину и мы должны объединяться и быть примером того, как надо сплачиваться, как нужно объединяться..." – отрефлексировал он.

Певец объяснил, что его сильно возмутила мысль СолоХи, но только намекнул на нее. Он отметил, что отечественные артисты противоречат сами себе, ведь призывают новых певцов развиваться и одновременно против этого.

"Я сижу и наткнулся прямо на видос, где одна из наших украинских известных блондинок, но не супер блондинок, налетает на Klavdia Petrivna. Она пренебрежительно высказывает свои мысли по поводу проекта. У меня такой вопрос: возможно мы все же начнем объединяться? И это так круто, когда выходят новые проекты, какие интересные проекты, когда в нашей украинской культуре, в нашем современном украинском шоу-бизнесе появляются новые имена. Мы же так долго этого хотели, мы так долго кричали, что все надоело. А когда появляются эти имена, мы начинаем почему-то друг друга срать", – высказался MELOVIN.

Стоит отметить, что в своем видео СолоХа назвала Klavdia Petrivna "лошадью с одним трюком", которая "кружит всем голову" из-за того, что не раскрывает свою личность. Поэтому певица решила взяться самостоятельно за это дело и рассказать, кто скрывается за таинственной хитмейкершей.

"Друзья, мне надоела эта хохма, которая происходит вокруг новоиспеченной певицы Klavdia Petrivna. Я хочу разбить этот миф. Мои друзья, имеющие свою собственную студию звукозаписи, мне все рассказали. Мне четко сказали, что это не эта Кондраперденко Мария [Ред. – Маша Кондратенко], которая пиарится на имени этой певицы Klavdia Petrivna. Зовут ее Соломия, ей 18 лет. Она тоже блондинка. Так что, Соломия, хватит всем морочить голову, хватит быть этой лошадью с одним трюком, потому что, когда ты раскроешь свое лицо, уже будет просто не интересно", – заявила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что MELOVIN рассказал, кого потерял во время одного из ракетных ударов россиян по Одессе. Он вспомнил, что потерю было очень тяжело пережить, но запланированное на следующий день событие заставило его понять, что жизнь продолжается.

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