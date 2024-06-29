"Можем померяться сиськами": alyona alyona и Jerry Heil ярко поставили Фарион на место
Представительницы Украины на Евровидении 2024 alyona alyona и Jerry Heil ответили на упреки языковеда Ирины Фарион относительно своих псевдонимов. Профессор кафедры украинского языка университета "Львовская политехника" заявила, что звезды "странно" себя идентифицируют.
Артистки сошлись на том, что у каждого может быть свое мнение, но с позицией языковеда "бронзовые" призерки Евровидения не согласились. Об этом они сказали на пресс-конференции перед общим концертом в Киеве. Видео появилось на странице "Громадського" в Х.
Реперка alyona alyona не слишком обиделась на то, что Фарион усомнилась, не приехала ли она из Саратова или Москвы.
"Отвечать травлей на травлю – это сеяние негатива. Подойти и сказать, почему Ирина, а не Ярина? Это какое-то такое, я не знаю. Можем померяться сиськами. У меня больше", – пошутила звезда.
В то же время ее подруга призналась, что слова Фарион о ее псевдониме оскорбили Jerry Heil. Она даже захотела придраться к языковеду в ответ.
"Меня тогда это задело. Я такая: "Сейчас посмотрю, действительно ли эти имя и фамилия украинские". И у нее в самом деле давняя украинская фамилия и имя. Мне не к чему придраться, но человек имеет право на свое мнение", – сказала певица.
Напомним, на этом же концерте alyona alyona объяснила, почему даже за границей поет на родном языке, а не подстраивается под русскоязычных слушателей.
Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Фарион раскритиковала Андрея Данилко за суржик, а он сравнил скандалистку с едой.
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