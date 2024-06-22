Фарион и Сердючка публично поссорились: языковед раскритиковала Данилко за суржик, а он сравнил скандалистку с едой. Видео

Между языковедом Ириной Фарион и шоуменом Андреем Данилко, известным под творческим псевдонимом Верка Сердючка, возникла публичная ссора. Профессор кафедры украинского языка университета "Львовская политехника" назвала артиста "представителем кризиса украинской культуры".

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Такого комментария исполнитель "удостоился" из-за своего суржика. Данилко не стал молчать и тоже публично ответил Фарион. Ролик распространился в сети.

"Он сам признавался в том, что вырос в суржикоязычной среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и употребляешь в одной тарелке и один раз", – сказала языковед в интервью "Телеграфу".

Нежелание учить литературный язык Фарион назвала "ментальным кризисом", из которого артист "должен выходить".

В ответ на сравнение суржика с гречкой и макаронами Сердючка провела собственную кулинарную аналогию на одном из концертов.

"Вы знаете, госпожа Фарион, а вы – вареники с опилками", – слышно на видео, которое распространилось в сети.

Как ранее писал OBOZ.UA, звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин, служащий сейчас в рядах Вооруженных сил Украины, высказался на тему русского языка и поставил на место Фарион.

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