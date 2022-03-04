Мозговая жестко обратилась к украинцам, которые выехали за границу: либо помогайте, либо не п*здите

Украинская продюсер Алена Мозговая призвала украинцев, которые после вторжения России выехали за границу, не накручивать тех, кто остался и держит оборону страны. Знаменитость, чей муж, певец Дэвид Аксельрод, присоединился к Силам теробороны и патрулирует Киев, даже сорвалась на нецензурную лексику.

Свое обращение Мозговая опубликовала в Facebook. Она попросила сограждан, которые сейчас в безопасности, не сеять упаднические настроения и не кричать "все пропало", "нас сдали", "срочно убегайте!". Наоборот, считает продюсер, нужно поднимать боевой дух народа в борьбе с оккупантам и всячески ему помогать. В противном случае лучше молчать.

"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся, не запугивайте их! Уехали - сидите тихо, делайте что-нибудь по возможности, не быкуйте!" – написала Мозговая.

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По ее словам, если все украинцы уедут из страны, то защищать будет нечего, поскольку "город и село -- это прежде всего люди и их энергия, а не просто стены, даже очень красивые и старинные".

"Можете помочь, помогайте друг другу, делайте каждый что-нибудь для Победы! А не можете, сидите и не п*здите!" – подытожила Мозговая, добавив, что не осуждает женщин, особенно тех, кто вывез детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер назвала "с**кливыми крысами" тех мужчин, которые во время войны бегут за границу и не защищают Украину.