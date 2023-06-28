'Вывезли в лес': Полякова ошеломила историей, как в 16 лет спаслась от насильников

Известная украинская певица Оля Полякова даже в юном возрасте пользовалась популярностью у мужского пола. Вокалистка не раз попадала в ужасные ситуации и решила поделиться шокирующими подробностями своей личной жизни из лихих 90-х. Звездная блондинка призналась, несколько раз ее хотели изнасиловать, но она спаслась.

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Об этом артистка сообщила в новом выпуске программы "Взрослые девочки", которую она ведет вместе с Марией Ефросининой. Полякова родилась в Виннице и всю свои юные годы провела в родном городе. Однажды красавицу вывезли в лес, где хотели надругаться над ней (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Меня и правда однажды вывезли в лес. И я договорилась, чтобы меня отпустили. Но я помню эту дорогу назад. Это был ужас. Почему вывозили... они хотели меня вы*бать. Нет, меня не схватили на улице. Где-то там, с кем-то были знакомы, сели в машину, отвезли. Что-то там от нас хотели. Слава богу, никогда меня не насиловали. Но это был не редкий случай. Еще однажды меня завезли на дачу и я тоже оттуда уходила пешком. Я дважды ночью шла пешком в город", – вспомнила звезда.

Как сама заявила исполнительница, в таких ситуациях ей всегда помогало ораторское мастерство и находчивость. Она могла убедить обидчиков не совершать преступление. Однажды мужчина также "имел планы" на Полякову, но после разговора с ней, вернул ее домой.

"Я с ними договаривалась. Я говорила, что я девственница. Это была правда, мне было 16 лет. А один меня даже, я помню, вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то такое сделает с ней". И он в момент просто завел машину, привез меня домой и когда я выходила, сказал: "Передай своей маме, что она воспитала классную девку". Он дебил был, конечно, но на него это подействовало", – рассказал Ефросининой Оля.

Немного ранее OBOZREVATEL сообщил, как Оля Полякова встретила своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Артистка вышла за него замуж еще в 2004 году. Любимый вокалистки старше ее на 16 лет. Все подробности читайте по ссылке.

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