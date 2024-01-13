'Морщины видны, но стареет красиво': как звезда 'Титаника' Кейт Уинслет изменилась за 30 лет и в чем ее главный секрет

Звезда "Титаника" киноактриса Кейт Уинслет начала свою карьеру еще в начале 90-х. За более 30 лет съемок обладательница "Оскара" не обращалась к пластическим хирургам, неоднократно заявляя, что ценит естественную красоту.

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Поклонники звезды решили проанализировать, как изменилась Винслет за эти десятилетия. В сети опубликовали видео, состоящее из фрагментов интервью актрисы разных годов. "Стареет красиво", – отметил кто-то в комментариях.

И хотя Винслет предпочитает натуральность, это не означает, что она ничего не делает, чтобы выглядеть хорошо в свои 48 лет. Став актрисой в 19-летнем возрасте, знаменитости пришлось приложить немалые усилия.

Дело в том, что подростком будущая звезда весила 100 кг при росте 169 см. Но уже в 21 год она стала самой красивой женщиной по версии журнала People. Стоит отметить, что сейчас Винслет – мать троих детей. Актрисе удалось не только вернуться в форму, но и улучшить ее.

Все благодаря специальной системе питания под названием Facial Analysis. Эта диета обеспечивает организм витаминами и питательными веществами. Чего не хватает определяют по типу кожи лица: расширенные поры – следует откорректировать кислотно-основной баланс, жирная кожа и морщины – снизить количество масла и жирных соусов в рационе, сухая кожа и темные круги под глазами – организм обезвожен.

На завтрак Уинслет обычно ест овсяную кашу на воде, на обед готовит овощной салат, а ужин состоит из запеченного картофеля с мясом или нежирной рыбы. Важно, чтобы последний прием пищи был не менее чем за 4 часа до сна. Актриса также занимается пилатесом и фитнесом, однако делает она это дома – ходить в зал не позволяет напряженный график.

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