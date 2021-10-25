Моргенштерн назвал День победы в России "скрепой". Скандальное видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Алишер Валеев сделал скандальное заявление

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что не понимает суть празднования в РФ Дня победы 9 мая. Он намекнул, что это является одной из скреп, и, вероятно, "гордиться больше нечем".

Неожиданное смелое заявление исполнитель сделал во время интервью журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее YouTube-канале 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Моргенштерн напомнил, что ежегодно на парады и другие мероприятия ко Дню победы в РФ тратится огромная сумма денег.

Моргенштерн на интервью у Собчак
Видео дня

"Я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась уже 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... Не знаю, может, это скрепы какие-то?.. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили... Не знаю", – сказал Валеев.

Журналистка после таких слов звезды уточнила, что для него значит победа во Второй мировой войне.

По мнению рэпера, нужно продолжать "побеждать", двигаться дальше.

Собчак и Моргенштерн

"Круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте еще побед: в информационных, космических технологиях, празднуйте их. Но, блин, нет – что-то пока празднуем только то, что прошло 76 лет назад", – ответил знаменитость.

Собчак и Моргенштерн обсуждали творчество российских артистов, которые в свое время выпускали патриотические работы – в частности, на военную тематику. Рэпер отметил, что сам в подобном участвовать не будет и назвал это "предательством себя".

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  • Алишер Валеев – 23-летний российский рэп- и поп-исполнитель, шоумен, известный эпатажным творчеством и таким же поведением.

Моргенштерну 23 года

Как писал OBOZREVATEL, не так давно российского блогера и журналиста Юрия Дудя признали виновным по делу о пропаганде наркотиков. Речь идет об отдельных фрагментах двух его интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Моргенштерном.

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