Моргенштерн назвал День победы в России "скрепой". Скандальное видео

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что не понимает суть празднования в РФ Дня победы 9 мая. Он намекнул, что это является одной из скреп, и, вероятно, "гордиться больше нечем".

Неожиданное смелое заявление исполнитель сделал во время интервью журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее YouTube-канале 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Моргенштерн напомнил, что ежегодно на парады и другие мероприятия ко Дню победы в РФ тратится огромная сумма денег.

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"Я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась уже 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... Не знаю, может, это скрепы какие-то?.. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили... Не знаю", – сказал Валеев.

Журналистка после таких слов звезды уточнила, что для него значит победа во Второй мировой войне.

По мнению рэпера, нужно продолжать "побеждать", двигаться дальше.

"Круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте еще побед: в информационных, космических технологиях, празднуйте их. Но, блин, нет – что-то пока празднуем только то, что прошло 76 лет назад", – ответил знаменитость.

Собчак и Моргенштерн обсуждали творчество российских артистов, которые в свое время выпускали патриотические работы – в частности, на военную тематику. Рэпер отметил, что сам в подобном участвовать не будет и назвал это "предательством себя".

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Алишер Валеев – 23-летний российский рэп- и поп-исполнитель, шоумен, известный эпатажным творчеством и таким же поведением.

В Украине включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны.

В 2017 году Моргенштерн начал встречаться с Диларой Зинатуллиной. В конце 2019-го он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. В ноябре-2020 молодые люди возобновили свой роман, и 31 августа 2021 года они сыграли свадьбу.

Как писал OBOZREVATEL, не так давно российского блогера и журналиста Юрия Дудя признали виновным по делу о пропаганде наркотиков. Речь идет об отдельных фрагментах двух его интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Моргенштерном.