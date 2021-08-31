Моргенштерн устроил свадьбу в стиле 90-х: ведущей была Ксения Собчак. Фото и видео

Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Молодожены решили сделать мероприятие в стиле 90-х, на которое журналистка Ксения Собчак была приглашена в качестве ведущей.

О радостном событии исполнитель рассказа в своем блоге в Instagram. На фото и видео можно увидеть, что подъезд был украшен шариками и плакатами. А в ЗАГС влюбленные поехали на старом лимузине из проката (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сам Моргенштерн появился в костюме серого цвета и очках, тогда как невеста позировала в пышном белом платье и с массивной короной на голове.

Видео дня

Известно, что летом избранница Моргенштерна сделала ему предложение. Однако во время съемок клипа "Nominalo" музыкант решил исправить ситуацию и сделал ей предложение в ответ.

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн встречается с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алишер Моргенштерн подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск против Службы безопасности Украины. Причиной стал запрет на въезд в страну, с которым он категорически не согласен.