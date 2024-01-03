'Морально ему тяжело'. Родственник Николая Гнатюка рассказал, в какой стране сейчас живет легендарный артист

Певец Николай Гнатюк, который во времена своей популярности собирал стадионы, сейчас живет в Германии. Исполнитель переехал к сыну, который уже долгое время живет за границей.

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Об этом OBOZ.UA рассказал родственник известного певца – народный артист Украины Анатолий Гнатюк. Анатолий и Николай Гнатюки – родные братья.

Актер Анатолий Гнатюк говорит, что последний раз видел старшего брата незадолго до полномасштабной войны: "Он сейчас живет в Германии, уехал к сыну. У нас хорошие братские отношения. Он старше на 12 лет, и я всегда к нему прислушиваюсь. Тем более, что он очень мудрый человек – всегда был таким".

"Скажу так: живется ему, как и всем украинцам, где бы они ни были, морально тяжело, потому что мысли только об одном – о войне. А физически – слава Богу. Он очень переживает за все, что происходит здесь. Общаемся мы часто: за неделю созваниваемся по несколько раз. И списываемся – постоянно на связи", – добавил Анатолий Гнатюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что официально Николай Гнатюк был женат один раз. С будущей супругой, журналисткой Наталией, познакомился во время интервью. На помолвке музыканта сватом вызвался стать космонавт Георгий Гречко. Гнатюк накануне встретился с ним на съемках, после чего тот пригласил артиста, творчество которого очень нравилось, в ресторан. По стечению обстоятельств именно там певец собирался сделать предложение Наталье. В этом он признался Гречко, а тот, прихватив ящик яблок, предложил усилить своей персоной компанию жениха.

В браке с Наталией родился единственный сын певца – Александр. Когда мальчик был маленьким, родители решили переехать на время в Германию. Впоследствии Николай вернулся, а семья осталась за границей. С женой Гнатюк расстался. Сын вырос и выучился на экономиста в Мюнхенском университете.

Полное интервью с Анатолием Гнатюком читайте на OBOZ.UA здесь.

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