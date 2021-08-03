Монро – об избиении танцора Дорофеевой возле гей-клуба: охрана не может каждого сажать в такси

Украинская актриса и травести-дива Монро отреагировала на избиение танцора Нади Дорофеевой возле гей-клуба Киева. Она заявила, что "пи**ить людей только за то, что кому-то не нравится, как они выглядят, во что одеваются, и возле какого заведения гуляют – полная дичь".

Знаменитость надеется, что это преступление подтолкнет депутатов ВР быстрее рассмотреть поправку к закону о криминальной ответственности за ненависть на почве ориентации и гендера. Об этом Монро сообщила в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

"Пи**ить людей только за то, что тебе не нравится, как они выглядят, во что одеваются, и возле какого клуба тусуют – это дичайшая дич. Как и проявлять публично свою гомофобную позицию. Надеюсь, парень поправится, а нападавший понесет справедливое наказание", – отметила актриса.

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По словам Монро, когда она посещала гей-клуб, возле которого избили 22-летнего парня, охрана работала исправно. Она подчеркнула, все, что происходит за пределами заведения, не входит в перечень обязанностей охраны.

"Не будут же они каждого сажать в такси. Посетители должны помнить, что могут быть нападения, что гомофобия есть, и неадекватных людей достаточно. Увы, это наша реальность", – сказала знаменитость.

Монро добавила, что в этой ситуации нельзя молчать. Она заявила, что многие гомосексуальные мужчины (геи), на которых нападают, часто умалчивают это, так как не верят в действия полиции или боятся огласки.

"Опять же – это системная проблема. Нет доверия к полиции и страх быть осужденным", – подытожила звезда.

К слову, танцор певицы Нади Дорофеевой все еще находится в медикаментозной коме. По словам артистки, вся команда, друзья и неравнодушные люди верят в лучшее и ждут выздоровления 22-летнего парня.

Сейчас делом занялось Государственное бюро расследований, так как подозреваемый – сотрудник государственного правоохранительного органа специального назначения. Он уже задержан.

В ГБР уточнили, что у пострадавшего Евгения Гончаренко тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

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