Монике Беллуччи – 57: самые сексуальные мужчины, покорившие сердце итальянки

Культовая актриса всех времен Моника Беллуччи 30 сентября отмечает 57-летие. Она построила успешную карьеру в Голливуде, стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, дважды была замужем и воспитала двоих детей.

Кроме того, Беллуччи – одна из самых желанных женщин планеты. О ее романах с олигархами, знаменитостями и спортсменами ходят легенды. OBOZREVATEL вспомнил самых главных мужчин в жизни итальянской кинодивы.

Ален Делон

С секс-символом Аленом Делоном Моника познакомилась на съемках рекламы в 1989 году. Мужчина сразу заметил молодую и тогда еще неизвестную красавицу.

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Пара не распространялась о своих чувствах прессе. Юная Моника не смогла устоять перед обаятельностью актера, который был старше на 29 лет. Но их чувства продлились недолго: всего несколько месяцев.

Клаудио Карлос Бассо

Фотограф Клаудио Карлос Бассо стал первым официальным мужем Беллуччи. Они поженились в 1990 году, когда итальянской модели было 25 лет.

В то время она уже успешно работала в модельном агентстве в Милане. Брак с Бассо продержался четыре года, а в 1994 году супруги подали на развод.

Николя Фаррон

Моника Беллуччи на съемках сериала "Жизнь с детьми", еще будучи замужем, познакомилась с актером Николя Фарроном.

Некоторое время их объединяла только работа, но с каждым днем сотрудничества они все больше узнавали друг друга и в конце-концов влюбились. Однако из-за сильной занятости карьерой, пара разорвала отношения. Об этом стало известно в 1995 году.

Венсан Кассель

Французский актер Венсан Кассель 18 лет был главным мужчиной в жизни Моники. Они познакомились в 1996 году во время съемок фильма "Квартира". За годы бурного и страстного романа они снялись вместе в кинолентах: "Доберман", "Каким ты меня хочешь?" и "Непокорный".

У супругов родилось две дочери: в 2004 году – Дева, а в 2010 году – Леони.

В 1999 году пара поженилась, но актеры жили отдельно. Моника подчеркивала, что им так комфортно. Но поклонники начали предполагать, что их брак дал трещину. Через три года после рождения Леони супруги объявили о разводе.

Николас Лефевр

Моника последнее время часто появлялась на публике в объятиях Николаса Лефевра, который гораздо моложе актрисы. Мужчина является владельцем картинных галерей в Париже.

Через несколько месяцев отношений, Беллуччи заявила, что их любовь перешла в дружбу.

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