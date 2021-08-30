56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь поразили фанатов невероятным сходством. Фото

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вместе со своей 16-летней дочерью Девой Кассель пришла на показ Dolce & Gabbana, который состоялся на площади Сан-Марко. На мероприятии они сделали несколько общих фото, после которых фанаты отметили, что мама и дочь невероятно похожи.

Соответствующая публикация появилась на странице 16-летней девушки в Instagram. Она позировала в черном обтягивающем платье, а образ завершали распущенные волосы и насыщенный оттенок красной помады (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тогда как звездная мама Девы была запечатлена в черном пиджаке и в тон к нему был подобран топ. Поклонники отметили, что в свои 56 лет знаменитость выглядит просто потрясающе. Вот некоторые их комментарии:

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"Кто мать, а кто дочь", "Красивые", "Ученица равна учителю... И превосходит ее".

Известно, что Дева Кассель пошла по стопам матери и в 2019 году начала модельную карьеру. Она родилась в браке Моники Беллуччи с французским актером и продюсером Венсаном Касселем. В 2013 году пара объявила о разводе.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – популярная итальянская актриса и модель. Слава и любовь зрителей пришли к ней после съемок в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" и многих других.

Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моника Беллуччи появилась на обложке Vogue со своей 16-летней дочерью. Они позировали на снимках в одинаковых нарядах.