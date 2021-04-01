MONATIK впервые показал лица сыновей и кадры со свадьбы в новом клипе

Украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) в день своего рождения, 1 апреля, презентовал главный саундтрек к документальному фильму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" и клип на него.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артиста. В нем знаменитость впервые показал лица своих детей – Данила и Платона, видеозапись, как он забирал сыновей из роддома, памятные кадры свадьбы со своей возлюбленной Ириной и другие, очень личные моменты жизни (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Также в работе "Ресницы безопасности" показаны архивные кадры из детства и молодости знаменитости, а также его творческий путь.

Режиссером "Ресницы безопасности" выступил Артем Григорян, который более 5 лет провел в путешествиях по гастролям вместе с командой музыканта, запечатлел самые знаковые события из жизни MONATIK.

"Ресницы безопасности" – это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели... Мы решили сделать на нее видеоработу. Она состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира", – прокомментировал артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице Ирине. Так, он признался, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.