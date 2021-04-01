MONATIK впервые показал лица сыновей и кадры со свадьбы в новом клипе

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2 минуты
4,0 т.
MONATIK выпустил новый хит 'Ресницы безопасности'

Украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) в день своего рождения, 1 апреля, презентовал главный саундтрек к документальному фильму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" и клип на него.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артиста. В нем знаменитость впервые показал лица своих детей – Данила и Платона, видеозапись, как он забирал сыновей из роддома, памятные кадры свадьбы со своей возлюбленной Ириной и другие, очень личные моменты жизни (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

MONATIK показал архивное фото с сыном
MONATIK впервые показал лица сыновей
MONATIK впервые показал лица сыновей
MONATIK показал кадры со свадьбы с Ириной
MONATIK с супругой Ириной

Также в работе "Ресницы безопасности" показаны архивные кадры из детства и молодости знаменитости, а также его творческий путь.

MONATIK в молодости

Режиссером "Ресницы безопасности" выступил Артем Григорян, который более 5 лет провел в путешествиях по гастролям вместе с командой музыканта, запечатлел самые знаковые события из жизни MONATIK.

"Ресницы безопасности" – это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели... Мы решили сделать на нее видеоработу. Она состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира", – прокомментировал артист.

MONATIK показал архивные кадры
MONATIK презентовал саундтрек "Ресницы безопасности"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице Ирине. Так, он признался, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.

Украинашоушоу-бизнесзвездылюдиMONATIK