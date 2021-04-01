MONATIK вперше показав обличчя синів і кадри з весілля в новому кліпі

Український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) в день свого народження, 1 квітня, презентував головний саундтрек до документального фільму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" й кліп на нього.

Відповідний ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артиста. У ньому знаменитість вперше показав обличчя своїх дітей – Данила і Платона, відеозапис, як він забирав синів з пологового будинку, пам'ятні кадри весілля зі своєю коханою Іриною та інші, дуже особисті моменти життя (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також в роботі "Ресницы безопасности" показані архівні кадри з дитинства і молодості знаменитості, а також його творчий шлях.

Режисером "Ресницы безопасности" виступив Артем Григорян, який понад 5 років провів у подорожах по гастролях разом з командою музиканта, зобразив найбільш знакові події з життя MONATIK.

"Ресницы безопасности" – це світло, що пробивається крізь хмари. Ця пісня, як ніяка інша описує шлях до мети... Ми вирішили зробити на неї відеороботу. Вона складається з архівів, відео, які ми встигли зібрати з подорожей, гастролей з різних куточків світу.", – прокоментував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK вперше розповів, як зробив пропозицію своїй обраниці Ірині. Так, він зізнався, що влаштував романтичну вечерю для коханої на одному з дахів Києва.