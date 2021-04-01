MONATIK вперше показав обличчя синів і кадри з весілля в новому кліпі

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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2 хвилини
4,1 т.
MONATIK випустив новий хіт 'Ресницы безопасности'

Український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) в день свого народження, 1 квітня, презентував головний саундтрек до документального фільму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" й кліп на нього.

Відповідний ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артиста. У ньому знаменитість вперше показав обличчя своїх дітей – Данила і Платона, відеозапис, як він забирав синів з пологового будинку, пам'ятні кадри весілля зі своєю коханою Іриною та інші, дуже особисті моменти життя (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

MONATIK показав архівне фото з сином
MONATIK вперше показав обличчя синів
MONATIK вперше показав обличчя синів
MONATIK показав кадри з весілля з Іриною
MONATIK з дружиною Іриною

Також в роботі "Ресницы безопасности" показані архівні кадри з дитинства і молодості знаменитості, а також його творчий шлях.

MONATIK в молодості

Режисером "Ресницы безопасности" виступив Артем Григорян, який понад 5 років провів у подорожах по гастролях разом з командою музиканта, зобразив найбільш знакові події з життя MONATIK.

"Ресницы безопасности" – це світло, що пробивається крізь хмари. Ця пісня, як ніяка інша описує шлях до мети... Ми вирішили зробити на неї відеороботу. Вона складається з архівів, відео, які ми встигли зібрати з подорожей, гастролей з різних куточків світу.", – прокоментував артист.

MONATIK показав архівні кадри
MONATIK презентував саундтрек "Вії безпеки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK вперше розповів, як зробив пропозицію своїй обраниці Ірині. Так, він зізнався, що влаштував романтичну вечерю для коханої на одному з дахів Києва.

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