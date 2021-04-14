MONATIK умилил сеть новым фото с сыновьями

Известный исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился с поклонниками новым снимком, на котором появился в стильном образе вместе со своими сыновьями Даниилом и Платоном.

Артист снялся с мальчиками в очередной фотосессии. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре MONATIK надел черный костюм, трендовую шляпу, и с улыбкой смотрел на сыновей. Мальчики появилась на снимке в черных шортах, футболках, головном уборе и лакированных ботинках.

"Как же так, их заслужил я? Кому там так услужил я? До той самой дрожи по коже... Что может быть дороже?" – подписал фото певец.

Пользователи сети остались в восторге от нового снимка MONATIK и отметили, что сыновья очень похожи на маму, жену музыканта Ирину.

"Красавчики! Все трое", "Красавцы", "Сыновья похожи на маму", "Боже, как мило", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Монатик – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года Монатик выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и сыновьями Даниилом и Платоном украсили обложку украинского fashion-глянца L’Officiel.