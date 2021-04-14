MONATIK розчулив мережу новим фото з синами

Відомий виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) поділився з шанувальниками новим знімком, на якому з'явився у стильному образі разом зі своїми синами Данилом і Платоном.

Артист знову знявся з хлопчиками в фотосесії. Відповідне фото він опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі MONATIK надів чорний костюм, трендовий капелюх, і з посмішкою дивився на синів. Хлопчики з'явилася на знімку в чорних шортах, футболках, головному уборі і лакованих чоботах.

"Як же так, їх заслужив я? Кому там так прислужився я? До того самого тремтіння по шкірі... Що може бути дорожче?" – підписав фото співак.

Користувачі мережі залишилися в захваті від нового знімка MONATIK і зазначили, що сини дуже схожі на маму, дружину музиканта Ірину.

"Красавчики! Усі троє", "Красені", "Сини схожі на маму", "Боже, як мило", – пишуть люди в коментарях.

Коротко про знаменитість:

Дмитро Монатік – український співак, танцюрист, хореограф, автор пісень, композитор. Наставник українського вокального талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни".

У квітні 2019 року Монатік випустив наймасштабніший кліп у своїй кар'єрі. Ролик знятий на пісню "Love it ритм" – титульний сингл стадіонного шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відомий виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) разом з дружиною Іриною і синами Данилом і Платоном прикрасили обкладинку українського fashion-глянцю L'Officiel.