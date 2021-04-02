MONATIK появился на обложке модного глянца с женой и сыновьями. Фото

Известный исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и сыновьями Даниилом и Платоном украсили обложку украинского fashion-глянца L’Officiel. Весенний номер появится в продаже с 7 апреля.

По словам артиста, пришло время показать лица своих детей, которых он раньше скрывал. Знаменитость отметил, что мальчики – это его главное достижение и гордость. Соответствующий пост Монатик опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как написал певец, его дети повзрослели и поэтому нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что "публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях" и что "интернет помнит каждое слово и действие".

"Многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни", – отметил Монатик.

Дмитрий Монатик – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года Монатик выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) в день своего рождения, 1 апреля, презентовал главный саундтрек к документальному фильму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" и клип на него.