MONATIK намекнул на уход из шоу 'Голос країни'

Известный исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) разместил в сети пост, в котором намекнул на уход из популярного шоу "Голос країни". Он был тренером на проекте несколько сезонов.

В сообщении, опубликованном на странице в Instagram, артист обратился к своему подопечному Теме Паучеку. Он заявил, что гордится парнем и верит в него.

Кроме того, MONATIK поздравил победителей 11 сезона "Голосу" Надю Дорофееву и участника ее команды Сергея Лазановского.

"Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте "Голос країни", и тренеров за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!" – написал певец.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Монатик – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года Монатик выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

Монатик женат. Жену зовут Ирина. У супругов есть двое сыновей: Платон и Даниил.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время финала популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль заявила, что не планирует быть наставником в 12 сезоне вокального проекта.