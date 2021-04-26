"Голос країни-11": названо имя победителя шоу

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". В конце эфира стало известно, что победителем этого сезона стал участник из команды Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский.

Его наставница поблагодарила всех, кто болел за вокалиста и отдавал за него свои голоса. Также она добавила, что была безумно рада возможности поработать вместе с таким талантливым исполнителем. Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Спасибо, что вы болели за меня и познакомились со мной немного ближе. Я только хотел сказать, что когда меня ранее спрашивали о конкуренции на шоу, я заявляю, что здесь ее точно нет…", – произнес в своей речи Сергей.

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