MONATIK – 35: украинские звезды трогательно поздравили артиста

В четверг, 1 апреля, украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 35 лет.

Многие знаменитости поздравили коллегу в соцсетях, написав искренние и добрые слова в его адрес. Среди них телеведущая Леся Никитюк, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Геннадий Витер и другие (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Леся Никитюк пожелала Дмитрию быть "сильно красивым" и "сильно здоровым". Она также опубликовала на личной странице в Instagram видео из шоу "Липсинк баттл", где она выступала в образе MONATIK.

"Happy Birthday, дорогой Ритмолов. Твоя Леся Монатик", – написала телеведущая.

Леся Никитюк поздравила Монатика с днем рождения Instagram Леси Никитюк

Поздравила артиста с днем рождения и Юлия Санина. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте солистки The Hardkiss.

"Есть люди, которых всегда рады видеть, с которыми всегда есть общие темы, которые остались теплыми и человечными, которых слава не испортила. Восхищаемся и уважаем тебя, твой талант, семью и команду. С днем рождения, Дима", – написала певица.

Юлия Санина поздравила Монатика с днем рождения Instagram Юлии Саниной

Певец Геннадий Витер на личной странице в Instagram поделился архивным фото с Дмитрием и пожелал артисту дальше творить.

Геннадий Витер поздравил Монатика с днем рождения Instagram Геннадия Витера

Жена Дмитрия Монатика Ирина также поздравила возлюбленного на личной странице в Instagram. Она назвала супруга "гением современности".

"С днем рождения, любимый. Как же я счастлива, что наши судьбы соединились в одну. С новым годом жизни", – написала Ирина.

Жена Монатика поздравила возлюбленного с днем рождения Instagram Ирины Монатик

Кроме того, на официальной странице программы "ЖВЛ" в Instagram опубликовали подборку ярких образов MONATIK в честь его дня рождения.

Монатик празднует день рождения Instagram zhvl_official

Монатик позирует в стильном образе Instagram zhvl_official

Монатик празднует день рождения Instagram zhvl_official

Монатик позирует в ярком образе Instagram zhvl_official

Монатик празднует день рождения Instagram zhvl_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK в день своего рождения, 1 апреля, презентовал главный саундтрек к документальному фильму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности"и клип на него. В нем артист впервые показал лица своих детей – Данила и Платона, памятные кадры свадьбы со своей возлюбленной Ириной и другие, очень личные моменты жизни.