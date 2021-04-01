MONATIK – 35: українські зірки зворушливо привітали артиста

У четвер, 1 квітня, український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) відзначає свій день народження. Йому виповнилося 35 років.

Багато знаменитостей привітали колегу у соцмережах, написавши щирі та добрі слова на його адресу. Серед них телеведуча Леся Нікітюк, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Геннадій Вітер та інші (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Леся Нікітюк побажала Дмитру бути "сильно красивим" і "сильно здоровим". Вона також опублікувала на особистій сторінці в Instagram відео з шоу "Ліпсінк батл", де вона виступала в образі MONATIK.

"Happy Birthday, дорогий Рітмолов. Твоя Леся Монатік", – написала телеведуча.

Леся Нікітюк привітала Монатіка з днем народження Instagram Лесі Нікітюк

Привітала артиста з днем народження і Юлія Саніна. Відповідний пост з'явився в Instagram-акаунті солістки The Hardkiss.

"Є люди, яких завжди раді бачити, з якими завжди є спільні теми, які залишилися теплими й людяними, яких слава не зіпсувала. Захоплюємося і поважаємо тебе, твій талант, сім'ю і команду. З днем народження, Діма", – написала співачка.

Юлія Саніна привітала Монатіка з днем народження Instagram Юлії Саніної

Співак Геннадій Вітер на особистій сторінці в Instagram поділився архівними фото з Дмитром і побажав артисту далі творити.

Геннадій Вітер привітав Монатика з днем народження Instagram Геннадія Вітера

Дружина Дмитра Монатіка Ірина також привітала коханого на особистій сторінці в Instagram. Вона назвала чоловіка "генієм сучасності".

"З днем народження, коханий. Як же я щаслива, що наші долі об`єдналися в одну. З новим роком життя", – написала Ірина.

Дружина Монатіка привітала коханого з днем народження Instagram Ірини Монатік

Крім того, на офіційній сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram опублікували добірку яскравих образів MONATIK на честь його дня народження.

Монатік святкує день народження Instagram zhvl_official

Монатік позує в стильному образі Instagram zhvl_official

Монатік святкує день народження Instagram zhvl_official

Монатік позує в яскравому образі Instagram zhvl_official

Монатік святкує день народження Instagram zhvl_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK в день свого народження, 1 квітня, презентував головний саундтрек до документального фільму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" й кліп на нього. У ньому артист вперше показав обличчя своїх дітей – Данила і Платона, пам'ятні кадри весілля зі своєю коханою Іриною та інші, дуже особисті моменти життя.