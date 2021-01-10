Молода дружина Павліка вагітна первістком. Фото

Український артист Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова чекають дитину. Це буде первісток у пари. Дівчина показала шанувальникам зворушливі знімки з животом.

Радісною подією кохана співака поділилася на своїй сторінці в Instagram. Фанати засипали Реп'яхову привітаннями (фото можна побачити нижче).

"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", – підписала кадри дружина Павліка.

Варто відзначити, що раніше фанати вже підозрювали, що Реп'яхова вагітна. Вони помітили, що дівчина стала рідко викладати фото своєї фігури, хоча часто демонструвала свої форми в Instagram-stories. Також дружина Павліка показувала себе до грудей або у вільних нарядах.

У коментарях до посту користувачі мережі стали засипати Павліка і його молоду дружину компліментами. Більшість пишуть, що давно здогадувалися про становище Реп'яхової.

"Вітаю! Я здогадувалася вже давно", "Це було очікувано", "Як же це прекрасно! Щастя вам нескінченного", "Я так і думала! Так круто! Вітаю", – пишуть люди в коментарях.

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