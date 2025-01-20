'Молчуна' Валерия Меладзе заметили в России: названа вероятная причина тайного визита

Певца грузинского происхождения, молчащего о войне в Украине Валерия Меладзе, заметили в РФ. В стране-агрессоре он концертов не дает, однако охотно выступает перед русскоязычной аудиторией. Поэтому на днях он оказался в России не из-за очередного перформанса.

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Он, вероятно, посетил могилу отца, Шоты Меладзе, умершего год назад. Как пишут российские медиа, артист-"молчун" также приезжал в гости к матери и родственникам.

Любопытно, что все время его сопровождала охрана, а визит проходил в полной секретности. На кладбище он более 5 минут сидел в автомобиле и ждал, пока территорию осмотрят секьюрити. После полной проверки артист подошел к могиле отца.

Москвой он передвигался в кортеже тонированных внедорожников. Произошло это перед началом мирового турне певца, в которое отправится через месяц.

Выступления будут приурочены к его 60-летию, которые завершатся 26 октября. В России не пройдет ни одного концерта – все они будут в Европе и США. Однако Валерий Меладзе не исключает возможность спеть на частном мероприятии россиян. За его выступление придется раскошелиться на 15,5 миллиона рублей, что эквивалентно 6,4 миллионам гривен.

Валерий Меладзе никак не комментирует вторжение РФ, но в декабре 2023 года его красноречивый поступок дал понять политическую позицию певца. Он погасил немалый долг на сумму 1,8 миллиона рублей в налоговой службе России после масштабного ракетного удара по Украине. Таким поступком артист показал, что не прочь внести вклад в убийство украинцев.

Примечательно, что пропагандисты считают, что концерты Валерия Меладзе финансируют Вооруженные Силы Украины. "Ездят по Европе, собирают бабки и некоторые из них финансируют ВСУ. Деньги через них отмывают таким образом", – уверяли россияне.

В частности, экс-солистка "золотого состава" украинского коллектива "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, с которой Меладзе живет вместе более 10 лет, дает концерты в России. Однако она уверяет, что певец злится на действия Кремля.

Меладзе также признавалась в любви и к украинцам, и к россиянам и заявлял, что не хочет кому-то угождать.

Ранее OBOZ.UA писал, что братья Меладзе засветились в компании Левы из "Би-2", который осуждает войну в Украине и называет россиян убийцами.

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