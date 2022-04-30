Молчившая о войне Тодоренко записала песню с намеком на прощание с Украиной

Украинская певица Регина Тодоренко, которая в последние годы живет и работает в РФ и молчит о российской агрессии, выпустила новую песню с намеком на прощание с Украиной. Композиция посвящена ее любимому россиянину Владу Топалову, из-за которого певица избегает обсуждения войны в Украине.

Впрочем, в своей новой песне "Он за мной", которая доступна на YouTube Music, Тодоренко решила попрощаться со всеми, даже родителями. В частности, она поет: "не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой. Не звони мне, пап, твоя дочь стала другой".

Кроме того, Тодоренко в своей композиции заявляет, что ей "плевать, что о нас говорят" и признается в любви к своему мужу.

Вероятно, таким образом, украинская певица решила подчеркнуть, что окончательно простилась с родиной и не жалеет об этом.

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Как известно, телеведущая окончательно переехала в Москву в 2016-2017 году. На такой шаг ее подтолкнул брак с российским певцом, которому запрещен въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму. Владислав Топалов также внесен в базу данных "Миротворца".

Коротко о звезде:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, путешественница, певица, актриса и автор песен. Родилась 14 июня 1990 в городе Одесса. В конце 2016 года Регина вместе с Лесей Никитюк приняла участие в съемках 13 сезона "Орел и решка". В 2017 году звезда снова появилась в тревел-шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко вспомнила, что она украинка и призвала Украину помириться с Россией. Звезда выложила фотографию с мужем, ребенком и флагами двух стран и призвала жить в мире.