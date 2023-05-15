Молчит о войне в Украине, но расхваливает СССР: куда пропал рэпер Серега из жюри 'Х-Фактора'

В далеком 2010 году на украинском телеканале СТБ стартовал проект "Х-Фактор", где одним из членов жюри был белорусский рэпер Серега, настоящее имя которого – Сергей Пархоменко. В 2013-м музыкант получил бессрочный вид на жительство в Украине. Он жил на два города: Киев и Харьков. Говорил, как ему нравится наша страна, и с удовольствием катался здесь с гастролями. Но после полномасштабного вторжения Серега ненадолго исчез из информационного поля, а вскоре напомнил о себе, появившись на пропагандистском белорусском ТВ.

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Сейчас артист занимает судейское кресло в проекте "Фактор.BY" – белорусской адаптации "Х-Фактора". Компанию ему там, кстати, составил путинист Сергей Соседов, с которым любил скандалить рэпер в украинском шоу. OBOZREVATEL предлагает узнать, что известно о позиции Сереги и как он выглядит сейчас.

Прославился Пархоменко в начале нулевых. Настоящую славу ему принес хит "Черный бумер", а укрепили ее треки "Возле дома твоего", King Ring и другие. Любили дерзкого рэпера и украинские слушатели, так что его появлению в "Х-Факторе" многие обрадовались.

Серега решил не только работать в Украине, но и жить здесь. Вот, что говорил музыкант о нашей стране в 2021 году в интервью Гордону: "Страна для жизни, страна для любви, страна для творчества. Она и сейчас является для меня такой же".

Однако, когда в "стране для любви" началась полномасштабная война, Серега "благородно" замолчал. Пока оккупанты бомбили Киев и буквально стирали с лица земли Харьков (в обеих городах проживал артист), он принял безразличную и молчаливую позицию.

Вскоре Серега засветился на пропагандистском ТВ на Родине за судейским столом в шоу "Фактор.BY". Прямо поддерживать кровавую и террористическую войну исполнитель не стал, однако его поступки и высказывания о СССР говорят сами за себя.

Так, Серега является большим фанатом "былых времен". Он, как и диктаторы Путин и Лукашенко, скучает по Советскому Союзу и мечтает его возродить. Кроме того, рэпер открыто поддерживает самопровозглашенного президента своей страны. Например, в июле 2021 года хип-хоп-исполнитель выступил на пропагандистском концерте во время праздника Купалы в Беларуси. После исполнения песни артист выразил всестороннюю поддержку "усатому таракану", публично обняв его и пожав руку.

А уже в январе 2023 года Серега подтвердил свою пророссийскую позицию. Рэпер посетил Минское суворовское военное училище. Во время своей экскурсии он размышлял на тему "правильных ценностей", которые закладывались в эпоху "совка".

"Этот патриотизм, на котором здесь воспитывают суворовцев с помощью преподавателей, традиций, благодаря духовным ценностям, перешел от великого советского государства, которого сейчас не существует. Но в этом уголке его дух для меня присутствует. Благодаря всему этому есть надежда у меня, что белорусская молодежь будет идти по правильному пути", – выдал рэпер.

Он также добавил: "Порядок, дисциплина, цельность, приверженность к историческим традициям – это то, что характеризует Беларусь и все человеческие проявления, с которыми мы здесь сталкиваемся. Я еще раз повторюсь, что имею надежду, что именно здесь, на этой земле, может быть, уже родилась и формируется та сила, которая будет давать человечеству надежду в борьбе против другой силы, которая бросила вызов всему человечеству. То, что происходит с нами, то, что происходит на наших границах и в ближайших соседних странах. Надо крепиться, готовиться. Как президент говорит: хочешь мира – готовься к войне".

Отметим, что Сергей был женат на украинской танцовщице Полине Ололо, от которой у него родились сыновья Марк и Платон. Пара распалась с большими скандалами и судебными тяжбами. В результате суд решил оставить сыновей с отцом, несмотря на то, что Полина рассказывала о постоянном физическом и психологическом насилии со стороны экса.

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