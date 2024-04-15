'Над нами вертолеты, куча полиции'. В дом, где живет украинская телеведущая Алина Шаманская, ворвались бандиты и устроили стрельбу

Украинская телеведущая Алина Шаманская, с самого начала полномасштабной войны проживающая в Калифорнии, США, рассказала о страшном инциденте. В двухэтажное здание, где проживает знаменитость с сыном, пробрались бандиты.

Инфлюэнсер вышла из квартиры, которая находится на первом этаже, чтобы забрать из машины бутылку воды. Она встретила испуганных соседей, которые призывали Шаманскую возвращаться домой и прятаться. Об этом ведущая рассказала в своих Insta-stories.

На улице украинка увидела вертолет и наряд полицейских. Правоохранители окружыли соседний дом. По словам звезды, она быстро вернулась к сыну и захлопнула дверь. Однако блогер подчеркнула, что в большинстве калифорнийских домов очень ненадежная дверь, которую легко можно выбить.

"Мой страшный сон о бандитах, ночь, и меня одну с сыном в США – сбылся!" – написала она. Погасив свет и закрыв все окна, по совету местного друга, Шаманская с сыном спрятались в гардеробной. В это время инфлюэнсер услышала, как кто-то ходил в пустой квартире этажом выше.

Украинка сообщила об этом товарищу. Он связался с полицией и узнал, что один из злоумышленников уже задержан, однако правоохранители все еще искали второго бандита.

Впоследствии раздались два выстрела: ведущая предположила, что один из них был в воздух, другой – в замок. Через некоторое время все затихло, поэтому семья ушла спать.

Задержание воров продолжалось около двух часов, говорит Шаманская. На своей странице инфлюэнсер сообщила, что после инцидента она приняла решение о переезде в новый дом.

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