'Мой брат': Джамала представила новую песню, которую посвятила погибшему на войне другу

Певица Джамала представляет новый трек "Мой брат". Год назад, в январе, она потеряла во время войны в Украине очень близкого друга, который был для нее как брат. Именно светлые воспоминания о нем и воплотились в ее новой работе.

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Это песня – посвящение всем братьям и сестрам, которым вы не успели сказать важные вещи. За эти два года подобных историй, к сожалению, очень много. Меньше всего, что мы можем сделать для людей, которых мы любили и погибли, защищая нас, по словам Джамалы, это помнить о них, цитировать их.

Может ли автор плакать над своим произведением, сидя перед клавишными и компьютером, если он это переживает? –может! И это не обязательно от сожаления, как в песне "1944", или от меланхолии и воспоминаний как в "Путь домой", "Запуталась" и "Сумую". Так случилось со мной снова. Год назад, в январе, я потеряла очень близкого друга, брата, но воспоминания о нем были настолько светлыми, что однажды я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню. Уже моя любимая соавторка Татьяна Милимко ("Крылья"), как всегда, весь мой поток эмоций привела в порядок, и вот в тот момент я заплакала, но снова, какими-то светлыми слезами. За это время войны подобных историй, к сожалению, в нас очень много, меньше всего, что мы можем сделать по отношению к людям которых мы любили, и которые умерли защищая нас – помнить, вспоминать, не бояться их любить, любить воспоминания о них, вспоминать шутки, музыкальные вкусы, цитировать их. это помогло, может поможет и вам? Напишите им письмо" – говорит певица.

Вместе с треком, Джамала представила чувственное лирик-видео. В нем певица пишет письмо уже в знакомой поклонникам по видео "Верю в тебя" локации. Именно дом становится ключевой локацией в "Брате мой". Здесь певица неоднократно выходила в прямые эфиры своим зрителям, здесь были сняты одни из важнейших видео работ Джамалы.

Певица всегда откровенна со своими поклонниками. Поэтому на этот раз Джамала тоже впускает каждого из вас в свои воспоминания, и открывает дверь собственного дома. Еще одной ключевой деталью видео является мобильный телефон. Он как символ связи и памяти, с помощью которого мы можем запечатлеть важные фото и видео моменты, записать свои мысли, позвонить близким, написать и отправить им сообщения.

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