20 лет назад в Януковича швырнули яйцо: где сейчас и как выглядит активист, подаривший украинцам легендарный мем

Ровно 20 лет назад в Ивано-Франковске произошло событие, ставшее мемом и знание о котором несет даже поколение зуммеров, которые в то время только родились. 24 сентября 2004 года на тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича совершили покушение яйцом. "Виновником" оказался 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк.

Видео дня

Премьер-министр мастерски по-актерски упал, будто ему в сердце выстрелил снайпер с крыши, а не швырнули хрупкое яйцо. Видео с этого инцидента опубликовало немало медиа, но после многочисленных угроз доступ к нему остался только через "5 канал".

Всю жизнь перед глазами Януковича пронеслось за месяц до президентских выборов. Тогда политик посетил Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске, но перед зданием учебного заведения его встретила группа студентов, которые выкрикивали "Ющенко! Ющенко!"

На Дмитрия Романюка после того, как он бросил яйцо в чиновника, даже открыли уголовное дело. Тогда студенту угрожало до 4 лет лишения свободы. Уже позже, как пишет источник, Романюк признался, что этот случай был "случайным, импульсивным, эмоциональным и несколько смешным", но понял, что "страну нужно менять системными шагами", а не подобными "терактами".

Спустя 11 лет бывший студент стал кандидатом экономических наук, а свою жизнь решил связать с государственными учреждениями. Сначала он возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами и занимался вопросами инвестиций.

В октябре 2019 Дмитрий Романюк стал заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, решившийся такое сделать, – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем о нем слышать, как об эффективном менеджере, гораздо больше", – приветствовал тогда молодого экономика министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Известно, что Романюк в должности заместителя председателя ОГА возглавлял департамент международного сотрудничества, евроинтеграции и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА. Однако недолго он связывал свою жизнь с причастной к политике темой. Уже в июле 2020 года мужчина уволился.

За свои 37 лет жизни Дмитрий Романюк сменил около 11 мест работы. Именно такое количество указано на его официальной странице в Facebook. Из Ивано-Франковска экономист переехал в Киев и, более того, некоторое время работал в Офисе президента Украины в должности Главного специалиста. Сейчас он возглавляет Бизнес Ассоциацию Ивано-Франковска – неприбыльное "объединение владельцев и ТОП-менеджмента бизнеса Ивано-Франковска, которые заинтересованы в развитии предпринимательства города".

Ранее OBOZ.UA писал, что путинистка Таисия Повалий объясняла, почему поддерживала Януковича и стала его советницей. Она напомнила, что более 10 лет назад сидела на одном из красных кресел Верховной Рады Украины в роли депутата партии "Партии регионов" по приглашению "политика".

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