Ими восхищается весь мир: десять актеров с украинскими корнями, которые покорили Голливуд

Часто, включая любимые киноленты, мы и не догадываемся, что восхищаемся талантом актеров, которые были рождены или имеют родственников из Украины. Многие герои из нашей подборки не понаслышке знают, как выглядят центральные улицы Киева, что такое борщ, вареники, а также как поздороваться или пожелать удачи на украинском языке.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию перечень знаменитостей, которые гордятся своими корнями и нередко вспоминают малую родину теплым словом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Вера Фармига

Актриса Вера Фармига – дочь украинских эмигрантов. Она была воспитана в украинско-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси, училась в украинской греко-католической школе в Нью-Йорке, а после поступила в украинский народный фольклорно-танцевальный ансамбль под названием "Syzokryli". У знаменитости есть старший брат Виктор и пять младших братьев и сестер: Стефан, Надя, Александра, Лариса и Таисса (также стала известной актрисой).

Стивен Спилберг

Семья кинорежиссера, сценариста и продюсера Спилберга родом из Одессы. Бабушка и дедушка селебрити родились в Украине и иммигрировали в США из Южной Пальмиры в первом десятилетии XX века. Стивен не раз признавался журналистам, что любит Украину, а также рассказывал о борще, который часто готовят у него в семье.

Мила Йовович

Звезда Голливуда родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Мила ходила в детский сад в Днепропетровске, в пять лет с родителями переехала в Лондон, а затем в США. Йовович за три месяца освоила английский язык и пошла в общеобразовательную школу Лос-Анджелеса, где подвергалась буллингу из-за того, что ее родители из Советского Союза.

Мила Кунис

Милена Кунис (настоящее имя актрисы) родилась 14 августа 1983 года в Черновцах. Ее мама Эльвира – бывшая учительница физики, ныне заведующая аптекой, отец Марк Борисович – в прошлом инженер-механик на черновицком заводе "Легмаш". В возрасте 8 лет Кунис с семьей иммигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

Дэвид Духовны

Двукратный обладатель премии "Золотой глобус" родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке. Его мать Маргарет работала администратором школы и учителем. Отец селебрити Амрам – писатель и публицист, потомок эмигрантов из Украины, уехавших в США из Киева. Долгое время актер считал себя россиянином, однако после событий 2014 года разобралась в родословной. Духовны даже опубликовал пост в Twitter, сообщив: "Я вырос, думая, что я россиянин, однако только сейчас понял, что на самом деле я украинец. Никогда не поздно измениться".

Лев Шрайбер

Дедушка звезды "Люди Икс: Начало. Росомаха" по материнской линии был простым рабочим из Украины, который хоть и поддерживал социалистические идеи, но вынужден был покинуть страну. Именно благодаря ему Лев знает историю своей семьи и часто вспоминает об украинских корнях.

Лив Тайлер

Актриса и модель Лив Тайлер о своих украинских корнях узнала благодаря интервью ее настоящего отца, фронтмена рок-группы "Aerosmith" Стивена Тайлера. Когда музыкант давал концерт в Украине, он признался, что его бабушка была немкой, а дедушка по материнской линии – украинцем. Также певец утверждал, он очень часто в детстве ел борщ и украинские национальные блюда.

Вайнона Райдер

Актриса Вайнона Райдер, которая два года подряд была номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Эпоха невинности" и "Маленькие женщины", имеет харьковские корни. Ее родители – потомки еврейских эмигрантов из первой столицы Украины и Румынии. Кроме того, у знаменитости есть младший брат, названый в честь Юрия Гагарина.

Леонардо Ди Каприо

Бабушка вечного холостяка и одного из самых популярных актеров в мире Елена Степановна Смирнова была родом из Одессы. После Октябрьской революции она вместе с родителями переехала в Германию. Там Лену начали называть Хелен, она вышла замуж за немца и взяла фамилию Иденбиркен. В одном из американских ток-шоу звезда "Титаника" и "Великий Гэтсби" сказал: "У меня украинские корни, а именно – одесские. Более того, я почти наполовину одессит".

Дастин Хоффман

Родственники по отцовской линии актера, кинорежиссера и продюсера были эмигрантами. Они приехали в Америку из Белой Церкви в 1918 году. Затем дедушка Дастина пытался вернуться за родственниками, но его задержали и расстреляли.

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