'Могу назвать победителя': продюсер подверг критике Нацотбор на Евровидение 2025 и указал на главные 'промахи' конкурса

Продюсер певца TESLENKO Александр Крижевич возмутился из-за результатов определения финалистов Нацотбора на Евровидение 2025. Его протеже не попал в перечень из 9 участников, которые будут бороться за возможность представить Украину на мировой арене, поэтому он решил указать на "промахи" проекта.

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Крижевич заявил, что уже знает имя того, кто победит в украинском Нацотборе 2025, однако свое суждение не раскрывает. Мыслями продюсер поделился в InstaStories.

По его словам, в финал попали четыре группы только, чтобы разбавить "визуальную уникальность Ziferblat". Он разочарован, что продюсер шоу, которой в этом году оказалась Тина Кароль, проигнорировала "действительно сильные" голоса артистов и современные фольклорные песни, жанр которых то и дело получал выдающиеся места на самом Евровидении. Заявление Александра Крижевича таково:

"Пожалуй, последнее, что скажу о Нацотборе на Евровидение в этом году:

1. Нетипично взяли четыре группы для того, чтобы размыть визуальную уникальность Ziferblat – теперь они одни из, а не отличная альтернатива.

2. Нетипично взяли двух ребят, то есть минимум, и один из них уже на опыте. А второй, ну скажем так, вызывает оживленную дискуссию у еврофанов.

3. МУЯДу (не попал в финал. – Ред.) не повезло, потому что сильно на псевдоним KHAYAT похож и имеет также восточные мотивы.

4. Все сильные вокалисты-мужчины – минус.

5. Все фольк-группы – минус.

6. У всех, кто имеет примерно 100 тысяч слушателей в Spotify, есть какие-то фан-базы – минус. Только у двух участников из шорт-листа более 100 тысяч слушателей в Spotify. У 5 участников из 9 – от 17 тысяч до фактически нуля".

Продюсер не понимает выбор финалистов в этом году, ведь, по его мнению, победитель уже почти определен, а большинство попавших в шорт-лист – неизвестны обычному слушателю.

"Вопрос: под кого это все делается? Могу уже назвать победителя с вероятностью в 90 процентов", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что проголосовать за состав жюри на Нацотборе на Евровидение 2025 можно до 23 декабря. Но, несмотря на это, уже сформировалась тройка фаворитов среди украинцев.

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