Могилевская потеряла родного дядю в Мариуполе: вместе с ним умирает мое детство

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская сообщила о смерти своего родного дяди Александра в блокадном Мариуполе. По ее словам, вместе с близким человеком погибло и детство певицы.

Продюсер поделилась своей потерей со слезами на глазах, опубликовав видео на своей странице в Instagram. Могилевская рассказала, что российские оккупанты попали двумя снарядами в дом в Мариуполе, в котором она часто бывала в детстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На всю жизнь я оставлю в сердце запах соленого моря, вкус жареных косичек из теста с сахарной пудрой, прекрасный виноградник, очень красивые розы... Именно в этих розах его и похоронили, потому что по-человечески похоронить было невозможно... Вместе с ним умирает мое детство", – сказала певица.

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В подписи к видео Могилевская отметила, что потеряла отца в возрасте 19 лет, а в 2003 году умерла ее мама.

"Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы… Вы, изверги, сегодня уничтожили на нет мое счастливое детство. Прошу Вас, помолитесь за погибшего моего дядю Сашу", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила о гибели от рук российских оккупантов своего кума, имя и фотография которого не захотела выкладывать. По ее словам, мужчина мужественно защищал Украину.