Кум Alyona Alyona погиб на войне

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила о гибели от рук российских оккупантов своего кума, имя и фотографию которого не захотела публиковать. По ее словам, мужчина мужественно защищал Украину.

"Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду", – поделилась в сторис в своем Instagram реперка.

Согласно сообщению Alyona Alyona, ее кум погиб вчера, 12 апреля. В то же время реперка не стала публиковать больше подробностей о трагедии.

Видео дня

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину рэп-исполнительница начала активно заниматься волонтерской деятельностью и записывать мотивирующие видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица наглядно продемонстрировала, чем обычные украинцы отличаются от россиян. Примеры звезды включали в себя главный посыл – граждане страны-оккупанта избрали рабство, тогда как украинцы остались свободолюбивым народом.