Могилевская показала себя с шишкой на лбу и пошутила об "избиении". Видео

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская травмировалась во время репетиции номера. 46-летняя звезда получила шишку на лбу от удара микрофоном.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram в формате сторис. Она сняла видео в студии, поделившись впечатлениями от прошедшего дня. Судя по всему, певица вся в работе – она трудится над записью новой песни и репетирует выступления на сцене с шоу-балетом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"На лбу – ранение", – сказала Могилевская, указав пальцем на довольно большую покрасневшую шишку. "Я сегодня коцнулась во время репетиции с балетом. Микрофоном", – рассказала звезда, смеясь.

Видео дня

Она пошутила, что в заголовках теперь можно писать, что танцоры "избили" ее микрофонной стойкой. "Полтора килограмма прямо в лоб", – сказала певица.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – 46-летняя певица, автор песен, композитор и продюсер, родилась в Киеве. Народная артистка Украины с 2004 года.

Дважды была замужем – с 2004-го по 2005 год за бизнесменом Дмитрием Чалым, с 2006-го по 2011 год – за бизнесменом Егором Долининым.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Зианджа, известная до 2014 года как Борис Апрель, заявила, что во время съемок второго сезона "Фабрики звезд" элита шоу-бизнеса издевалась над ней морально и физически. В частности, Наталья Могилевская якобы травила за вес, Макс Барских вылил чай на лицо, а Алан Бадоев специально снял плохой клип.

Могилевская в ответ призналась Борису Апрелю в любви. Знаменитость заявила, что помнит Зианджу как ранимого человека, "бесконечно на всех обиженного".