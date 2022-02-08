Скандал окончен: Могилевская призналась в любви к Борису Апрелю и обратилась к Зи Фамелу, та ответила

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которую бывшая подопечная Зи Фамелу (Зианджа) обвиняла в травле, призналась в любви к Борису Апрелю, ставшему трансгендерной женщиной. Знаменитость заявила, что помнит его, как ранимого человека, что он был "бесконечно на всех обижен", однако певица все равно любила его.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем. Надеюсь, мы когда-то познакомимся, и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю", – написала Могилевская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам продюсера, ей странно, что поступили обвинения в буллинге, поскольку Могилевская постоянно заботилась о эмоциональном и физическом здоровье Бориса Апреля.

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"Я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту. Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел", – написала певица.

Могилевская отметила, что у Апреля было красивое стройное тело, но "пухлые подростковые щечки", что было связано лишь с юностью.

"Основная проблема всего офиса была: "Как Борю накормить?". А еще я помню, что Боря был бесконечно на всех обижен. Он часто "ляпал" в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги!", – подчеркнула артистка.

Когда Борис Апрель расслаблялся и улыбался, тогда, по словам Могилевской, "было много теплых минут" и приятных моментов. Также продюсер добавила, что хотела помочь ему, а не отвергать, приведя в пример, что так в то время делали многие по отношению к гомосексуалистам и трансгендерам.

"Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже", – написала Наталья Могилевская.

Кроме того, она надеется, что познакомиться и полюбит новую Зи Фамелу, как однажды полюбила Бориса Апреля, ставшего трансгендерной женщиной. Могилевская обратилась к певице, попросив "не нападать", поскольку сможет себя защитить.

"Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю - говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе", – подытожила продюсер.

Вскоре Зи Фамелу (Зианджа) ответила Наталье Могилевской в Instagram-stories. Она написала, что надеется, что однажды ей не придется защищать себя и прятаться, а сможет спокойной ходить по улице без страха.

"Возможно, однажды мне перестанут приходить угрозы. Надеюсь, однажды люди смогут делиться своей правдой без последующего ее искажения. Если я делюсь своим опытом и событиями из жизни, это абсолютно не значит, что я не люблю и против человека. Это не значит, что я нападаю", – написала Зи Фамелу.

Она добавила, что таким образом хочет подсказать, чтобы человек, имея в виду Наталью Могилевскую, обратил внимание на ошибки, которые повторяет.

"Ошибки, которые совершает во время интервью и других шоу. Ошибки, которые как ни крути, влияют на поддержку трансфобии и гомофобии", – отметила певица.

Кроме того, Зи Фамелу обратила внимание на уточнение Могилевской о весе. Артистка заявила, что "тема веса вырвана из короткого контекста" и была перекручена журналистами, что ее удивило.

"Не бывает идеальных людей. Это правда – я была очень капризным, депрессивным подростком, находилась в фрустрации и ужасе от всего, что происходило. От открытой дискриминации и избиений на улице, которые я скрывала в офисе. Хотела казаться сильной и стойкой", – написала Зи Фамелу.

Певица считает, что ее история и защита прав человека – это "одно целое". Теперь, по ее словам, крупные организации готовы помочь Зи Фамеле.

"У меня есть все необходимые данные о подаче на беженство. Крупные организации готовы мне помочь. Кто будет поднимать темы дискриминации, если не я? Почему я должна снова и снова молчать, принимая все за норму?", – задалась вопросами экс-Зианджа.

Напомним, что в декабре прошлого года Зианджа обвинила Макса Барских, Алана Бадоева и Наталью Могилевскую в том, что они травили ее и специально портили карьеру молодого артиста.

Коротко о знаменитостях:

Зи Фамелу (Зианджа) – имя при рождении Борис Максимович Круглов. Украинская певица и автор песен, один из участников проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Является трансгендерной женщиной.

Наталья Могилевская – украинская певица, автор песен, композитор и продюсер. В 2004 году получила звание народной артистки Украины. Дважды была замужем – с 2004 по 2005 год с бизнесменом Дмитрием Чалым, с 2006 по 2011 год – с бизнесменом Егором Долининым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Зианджа обвинила СМИ во лжи, заявив, что не делала операцию по смене пола. По ее словам, мужские гениталии остались и она может иметь детей.