Могилевская показала, как из-за спора ей отрезают волосы Никитюк и Притула. Видео

Украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая еще вначале июня решила принять участие в челлендже фитнес-тренера Аниты Луценко под названием " 26 июня зуб даю", опубликовала видео, как ей отрезают волосы. Артистка поспорила со звездным тренером, что она похудеет за 3 недели на 4 килограмма или в противном случае побреется налысо.

Так, знаменитость опубликовала фото в Instagram, на котором видно, что она набрала +300 грамм (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Вскоре знаменитость запостила видео, на котором украинские ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула стригут локоны Могилевской из-за того, что та проспорила пари с Луценко.

Видео дня

Поскольку до конца срока оставалось еще несколько часов Могилевская решила не сдаваться и отправилась в баню. Артистка опубликовала видео и сообщила, что будет сидеть в бане до тех пор, пока не скинет лишние 300 грамм.

"Старый советский способ, спортсмены так сбрасывают вес перед соревнованиями, сидят в бане, так называемо "сушка". Теперь здесь я, баня и весы, пока не скину лишние 300 грамм.

После бани Могилевская показала фото, что ее весы показали 72,6 кг. А значит, что артистка успешно сбросила за три недели 4 кг и прошла челлендж от Луценко.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – украинская певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004-м певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская назвала простые правила для похудения, подходящие всем. Так, по словам артистки, нужно придерживаться 3 основных пунктов.