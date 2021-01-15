Могилевская похвасталась концертом в Буковеле и показала обнаженное фото из Карпат
Популярная украинская певица Наталья Могилевская, несмотря на запрет в период локдауна, дала концерт в Буковеле в новогоднюю ночь. Также она отдохнула в Карпатах.
Так, артистка поделилась своими обнаженными снимками. Соответствующий пост звезда написала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Знаменитость отметила, что очень рада тому, что в новогоднюю ночь ей удалось выступить на сцене в Буковеле. По ее словам, она волновалась, что многолетняя традиция для ее коллектива может не состояться в этом году.
Кроме того, Могилевская поблагодарила курорт за возможность дать этот концерт. И добавила, что очень рада такому отдыху.
Стоит отметить, что в период локдауна в Украине действует запрет на проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую песню и клип под названием "Натусик". В сети поклонники бурно отреагировали на ролик артистки и многие раскритиковали ее.