Могилевська похвалилася концертом у Буковелі та показала оголене фото з Карпат

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, незважаючи на заборону в період локдауну, дала концерт у Буковелі в новорічну ніч. Також вона відпочила в Карпатах.

Так, артистка поділилася своїми оголеними знімками. Відповідний пост зірка написала на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Знаменитість зазначила, що дуже рада тому, що в новорічну ніч їй вдалося виступити на сцені в Буковелі. За її словами, вона хвилювалася, що багаторічна традиція для її колективу може не відбутися цього року.

Крім того, Могилевська подякувала курорту за можливість провести цей концерт. І додала, що задоволена таким відпочинком.

Варто зазначити, що в період локдауну в Україні діє заборона на проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Наталія Могилевська презентувала нову пісню і кліп під назвою "Натусик". У мережі шанувальники бурхливо відреагували на ролик артистки і багато хто розкритикував її.