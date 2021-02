Дорофеева, Могилевская, Остапчук: звезды рассказали о первом поцелуе и любви. Эксклюзив

Первый поцелуй и любовь – трепетные моменты, которые переживает каждый человек будь то в детстве или юности. Знаменитости не исключение, ведь они тоже когда-то влюблялись впервые.

В честь Дня всех влюбленных OBOZREVATEL в эксклюзивном материале рассказывает о первых романтических чувствах украинских знаменитостей. На наши вопросы ответили Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Владимир Остапчук, Мишель Андраде, Злата Огневич, Оля Цибульская, певец LAUD и артистка Jerry Heil.

LAUD

"Мой первый поцелуй случился в 6 лет. Мне очень нравилась девочка из соседнего двора. Тогда мы решили уединиться и пошли за гаражи. И там случился первый поцелуй. Я был в восторге! А уже в более зрелом возрасте у меня была первая любовь. Мы часто выступали вместе на детских конкурсах и там познакомились. Девочка не отвечала мне взаимностью, и я очень из-за этого переживал. Она была старше и у неё был взрослый парень", – признался артист.

Наталья Могилевская

"Моя первая любовь случилась в 11 лет, потом его родители переехали в другой район города, он пошел в другую школу. Это была детская, платоническая любовь. Однажды он пришел на 8 марта и подарил мне 2 тюльпана, потому что на третий денег не хватило. Мои родители называли его и его друзей, которые прибегали ко мне тогда и сидели под домом, бросая камушки в окна, пистолетиками.

Потом, десять лет спустя, как раз тогда вышла песня "Ла-ла-ла", мы снова встретились и это уже была большая, настоящая любовь. Не было ни одного поезда или самолета с гастролей, которые за несколько лет наших отношений он бы не встретил с цветами", – рассказала певица.

Злата Огневич

"Первый поцелуй был на летней дискотеке, в Крыму. Я жила в Судаке, таком живописном курортном городке. На дискотеке познакомилась с мальчиком, который был с родителями на отдыхе. И вот, в этот необыкновенный вечер, он пригласил меня на медленный танец. Я точно помню, что был август, падали звезды, так тепло ночью, что можно купаться! А еще представьте, в воздухе пьянящий аромат роз и акации, романтика... Во время этого танца мы поцеловались – было очень волнительно, а на следующий день он уехал с родителями. Вот такая история", – поделилась звезда.

Также Огневич призналась, кто был ее первой любовью и рассказала интересную историю.

"Первой моей любовью был парень по имени Женя. Мы вместе отдыхали в пионерском лагере, в Коктебеле. Он был из Киева и очень похож на Фредди Меркьюри. Все сложилось, группа Queen – это команда, от которой я фанатела в детстве! Он был настоящим Казановой, вскружил всем девчонкам на смене головы, и мне тоже. За него даже дрались какие-то девочки на футбольном поле, это было что-то! Ну, и после смены все разъехались: слезы, обещания писать/звонить, классическая история. Мы еще какое-то время переписывались, но Судак был далеко от Киева", – призналась артистка.

Мишель Андраде

"Мой первый поцелуй был в 13 лет, я тогда была в Турции и впервые влюбилась в мальчика – его звали Макс. В один из вечеров мы гуляли по пляжу, сели и начали целоваться, и в этот же момент начался салют. Мой первый поцелуй был мегаромантичный и запоминающийся

Тот самый Макс стал моей первой любовью. Для меня было большим удивлением, когда я почувствовала это. Помню, когда летела домой и достала из кармана его подарочек, подумала: "Вот это и есть то самое чувство?!" Была счастлива, что мне удалось распознать влюбленность. Рада, что она запомнилась мне светлой, красивой и милой", – рассказала знаменитость.

Оля Цибульская

"Подруга старшеклассница убедила меня в личных разговорах, что дар целоваться дается не всем. Мужчины разные: кто-то любит с языком, кто цемает тебя как сахарную вату, и только имея тот же дар и практику (которая у меня была тогда только с черным из "Иванушек" через телевизор), ты можешь пережить тот феноменальный цем. Напуганная и взволнованная, я таки дожила до момента, когда красивый парень на дискотеке наклонился, чтобы поцеловать. С криком "ааа" я убежала без объяснений. Через 10 лет оказалась на гастролях в городе, где он теперь живет с семьей, и увидела давнего кавалера в одном ряду с женой и цветами. Букет вручил и на ухо спросил: "Что я тогда сделал не так?" Странные мужчины. Если бы женщины знали ответ на этот вопрос... мы были бы мужчинами", – рассказала увлекательную историю певица.

Помимо этого знаменитость призналась, кто был ее первой любовью.

"Первой любовью стал парень по имени Султан. Мы ходили вместе в детский сад. У Султана были сопли каждый день. А у меня – носовые платки, наглаженные мамой. Ежедневно этими платками я вытирала ему нос, чтобы мой любимый выглядел максимально круто. Это был единственный и последний кавалер, которому я вытирала сопли. Мужчина не должен вызывать в тебе инстинкт материнства", – поведала артистка.

Владимир Остапчук

"Первый поцелуй произошел в школе, классе в восьмом, наверное. Но это все несерьезно было, баловство. Помню, школьная дискотека к 8-му марта, кабинет математики на третьем этаже. А дальше все, как в тумане... Первая любовь случилась в садике. И, кажется, ее звали Кристина... В общем, эта девочка мне очень нравилась. Нам было по пять лет, и мы с ней ходили за ручки. Это очень мило выглядело", – вспомнил ведущий.

Надя Дорофеева

"Мой первый поцелуй как раз был с моей первой любовью. Это одноклассник Максим Горобец, 2 класс, помню, мы были у него на даче. У меня даже фото осталось с того дня – его родители сфотографировали меня с птенчиками, которые там были", – рассказала певица.

Jerry Heil

"Мой первый поцелуй был отвратительным! На второй день он прислал сообщение: "Ой еще скажи, что шла домой и плевалась". Я плевалась. Февраль был холодным, помню, но я с того вечера включила минус максимальный. Бедный парень. Мне было 17. Быть нецелованной для девочки в 17 – это как... быть девственницей в 25 you know, because I do. Чувствовала, что за себя стыдно. Но я сделала счастливую запись в дневнике "17. My first kiss", – вспомнила певица.

Также артистка призналась, кто был ее первой любовью и поделилась личной историей.

"Моя первая любовь произошла в пятом классе, я перешла в новую школу. Смотрела, что все девочки встречаются, влюбляются и я себе выбрала "жертву". Он был на класс старше, с такой модной прической. В журнале "Мадемуазель" был диск певицы Максим, я слушала и что-то представляла. Но на деле, когда нас поставили играть в одной школьной сценке, – я просто стеснялась рядом с ним", – поделилась подробностями звезда.

