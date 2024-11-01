'Моей свекрови надо поставить памятник'. Антонина Хижняк – о бывшем муже, съемной квартире и заработках во время войны

Харизматическая актриса Антонина Хижняк, которую сделала известной на всю страну роль в сериале "Поймать Кайдаша", несмотря на войну, продолжает жить и работать в Украине. Артистка говорит, что с начала российского вторжения у нее не было мыслей о поиске временного убежища за границей.

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В интервью OBOZ.UA Тоня Хижняк рассказала, как готовится сейчас к непростой зиме, призналась, как изменились ее актерские гонорары во время войны, и поведала об отношениях с бывшим мужем, от которого родила сына Максима, и свекровью, которая, как выяснилось, активно участвует в воспитании внука.

– Тоня, наблюдая за вами в соцсетях, отмечаешь, что у вас сейчас немало работы в кино. Выставляете рассветные видео, как в пять утра мчитесь за рулем на съемки, а также, когда возвращаетесь поздно вечером.

– Вы же знаете, как у актеров бывает: то густо, то – пусто. И иногда больше шума, чем на самом деле работы. Но сейчас действительно интересный период – снимаюсь в полном метре. А между этим занимаюсь другими делами.

– Как изменились ваши гонорары во время большой войны? Ваш коллега по сериалу "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов рассказывал нам в интервью, что зарплаты актеров снизились чуть ли не вдвое. Кроме того, он сетовал на то, что нередко гонорары снижают искусственно. Причинами, мол, называют полномасштабное вторжение, до этого – коронавирус.

– Я не знаю, намеренно или нет это делается. Кто-то говорит, что специально. Интуиция мне подсказывает, что, вероятно, так и есть. Но реальных доказательств у меня нет. Несмотря на это, надо признать, что гонорары действительно не могут расти во время войны – это невозможно. Как изменилась оплата в моем случае? Учитывая инфляцию, конечно, что гонорары упали. Мне трудно сразу подсчитать все конкретнее. Но ситуация такова: что заработала – то прожила. Достаточно ли на все необходимое? Ну как сказать… Работать сейчас нужно в три раза больше, чтобы было достаточно и на себя, и на сына. Ну, и на воплощение каких-то своих мечт.

– В прошлом интервью нашему изданию вы рассказывали, что сын Максим не ходит в школу, а учится онлайн из-за того, что учебное заведение не имеет укрытия. Сейчас ситуация поменялась?

– Да, он действительно занимался онлайн в первом классе полгода. Сейчас ходит в школу – все хорошо.

– Профессия актера – это ненормированные рабочие дни и часы. Кто вам помогает с Максимом, которого воспитываете одна?

– Моей свекрови, считаю, нужно поставить памятник – она очень помогает с Максом. С бывшим мужчиной общаемся только по поводу ребенка. Телефонные звонки с вопросами "как дела?" – такого нет. У каждого из нас своя жизнь. И это хорошо.

– Вы считаетесь одной из ведущих актрис дубляжа – озвучили героев более чем в 250 фильмах, а также являетесь официальным голосом нескольких всемирно известных актрис. Озвучивание в Украине – это прибыльное дело?

– Если ты занят этим полный рабочий день, пять дней в неделю, то тогда, думаю, да. Я этим занимаюсь больше 10 лет, а пока, например, у меня не запустилась кинокарьера, обо мне никто не знал – это было основным источником дохода. Дубляж тогда очень помог не оставить профессию. После окончания вуза какое-то время работала в театре, а когда ушла оттуда, так складывались обстоятельства, что даже начала думать о другой специальности. Решила попробовать силы в агентстве недвижимости, но меня хватило на два дня (смеется). При всех сложностях и рисках я обожаю свою профессию.

Кого я считаю номер один среди украинских актеров в озвучивании? Я не буду никого выделять, потому что это неправильно. Есть актеры постарше, среднего возраста, немало молодых – и каждый задействован, потому что все нужны. И все очень разные. Творческий мир тем и привлекателен, что он разнообразен.

– Мы разговариваем с вами на премьере фильма "БожеВільні" – картины о карательной психиатрии к вольнодумцам во времена СССР. Почему, по-вашему, зрители должны его обязательно посмотреть?

– Я еще не видела фильм, даже каких-то фрагментов. Сегодня я здесь, чтобы порадоваться своему другу – режиссера Дениса Тарасова, с которым мы много работали вместе. Мне кажется, что это очень правильно: нужно поддерживать друзей в творческие моменты взлетов. И искренне за них радоваться – за Дениса и всю команду, работавшую над картиной.

Мы сегодня посмотрим фильм, и, думаю, останемся от увиденного в восторге, потому что я знаю, как работает Денис. Знаю, как работают актеры, задействованные в этой картине. Сомневаться в том, что это суперовое кино не вижу причин. И тема невероятно актуальна, потому что история ходит кругами. Кроме всего прочего, картина основана на реальных событиях – я горячо советую ее посмотреть.

– Что вам нравится из последних премьер в кино?

– Я нечасто сейчас хожу в кино. Однако очень люблю пересматривать фильмы, которые уже видела. Из последнего, например, "Темные времена" о Уинстоне Черчилле на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны. Мне нравятся такие фундаментальные ленты, где вкушаешь работу – и актерскую, и режиссерскую, и операторскую.

– Не секрет, что украинское кино сейчас находится не в лучшем состоянии.

– Я уже давно говорила, но повторюсь, что не стоит увлекаться покупкой и адаптацией сценариев зарубежных сериалов, а нужно вкладываться в своих авторов и наши хорошие истории. Но, к сожалению, я не продюсер, и никак не могу повлиять на эту ситуацию.

– Если бы сейчас, когда украинского кино, как прогнозируют, за неимением финансирования будет становиться меньше, вас пригласили бы на роль, которая совсем не нравится, согласитесь играть исключительно ради заработка?

– Никогда не говори никогда. Думаю, что могу согласиться, если это будет хорошая картина и команда, которая будет работать над фильмом. Но если совсем не мое, и я понимаю, что не кайфану от этой работы, то тогда нет. К чему мне такое? Это же насилие над собой.

– А если наоборот: очень хочется сыграть роль, но вас не принимают?

– Я не знаю, может, кто-то пользуется какими-то связями, но так, как я пришла в эту индустрию без всякой посторонней помощи, то ясно, что и "порешать" ничего не могу (смеется). Может быть, поэтому у меня достаточно много лет занял путь в эту индустрию.

– Не было ли мысли в такое тяжелое время вывезти сына в более безопасное место? За границу, например?

– Мыслей уехать куда-то из Украины у меня не было. Несмотря на то, что на съемной квартире, где мы живем с сыном, все на электроэнергии. Когда выключался свет, было трудновато. Сейчас, как и все украинцы, готовлюсь к непростой зиме. У меня есть газовый баллон, небольшой, типа туристического. И мы уже с Максом готовили с его помощью еду, когда не работала электроплита.

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