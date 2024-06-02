'Мое сердце с народом Украины'. Участник талант-шоу Великобритании в костюме Бэтмена озадачил ведущих. Видео

Во время проведения шоу "Британия имеет талант" один из участников в костюме Бэтмена после выступления произнес короткую речь в знак поддержки Украины в войне против российских захватчиков. Таким поступком он изрядно озадачил ведущих, скорее разозлившихся не его политической позицией, а несколькими секундами эфирного времени, которые забрал мужчина.

Личность "Бэтмена" так никто и не узнал. Участник предпочел быть анонимным, ведь что в начале своего выступления мужчина избежал представления, что в конце. О неожиданных событиях сообщил таблоид Daily Express.

"И еще одно, мое сердце сегодня вечером с народом Украины", – объявил "Бэтмен" перед уходом со сцены.

Его позицию поддержали жюри и зрители в зале аплодисментами. Более того, даже ведущие Ант Макпартлин и Деклан Доннелли аплодировали перед тем, как вернуться к своему привычному месту представления участников.

Во время покидания центра сцены выражение лица Деклана Донелли попало в объектив камеры. Примечательно, что телеведущий был недоволен "срывом" тайминга эфира.

Что интересно, в официальной части выступления "Бэтмена", опубликованной в YouTube шоу, речи не найти. Фанаты "Британии имеет талант" считают, что подобный жест был способом самопиара, чтобы попасть в финал, ведь от жюри мужчина получил четыре "да".

Ранее OBOZ.UA писал, что свою поддержку Украине выразил актер "Сверхъестественного" Миша Коллинз. Мужчина посетил Киев, а затем отправился в Сумскую область, чтобы посмотрел, как происходит разминирование территорий.

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