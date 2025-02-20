Модель OnlyFans, переспавшая со 101 мужчиной за 24 часа, объявила о первой беременности. Фото

23-летняя британская модель OnlyFans и инфлюенсер Лили Филлипс, которая стала известной благодаря своему секс-марафону, объявила, что ждет первенца. Радостную новость она сообщила, опубликовав серию снимков в Instagram.

Видео дня

"Секрет раскрыт. Малыш Филлипс 2025", – сообщила она. Лили Филлипс опубликовала несколько фото, на которых она сначала демонстрирует округлый живот, а затем показывает положительные тесты на беременность.

Кроме того, инфлюенсер поделилась видео в TikTok, где также показала округлый животик. "Это официально", – сказала она, улыбаясь в черно-белом видеоролике.

Будущая мама пока не раскрывает деталей своей беременности и не комментирует, повлияет ли это на ее карьеру в индустрии контента для взрослых.

Объявление о беременности стало неожиданностью для ее поклонников, ведь еще совсем недавно Филлипс обсуждали в связи с ее участием в документальном фильме Джоша Питерс "Я переспала со 100 мужчинами за один день". В нем модель рассказывала, как в октябре 2024 года приняла участие в секс-марафоне, чтобы создать контент для своих подписчиков на OnlyFans.

Тогда ее поступок вызвал противоречивые реакции в соцсетях. Многие критиковали Лили за такой эксперимент, считая его слишком радикальным даже для индустрии контента для взрослых. Сама же модель после марафона призналась, что чувствовала себя "роботизированной", а количество партнеров стало для нее только цифрой.

"Я думаю, что к 30-му мужчине у меня появилась определенная рутина, и это больше не напоминало обычный секс", – рассказывала она в фильме.

После выхода фильма популярность Филлипс резко возросла. Только за два дня количество ее подписчиков в Х (Twitter) достигло 775 тысяч, а видео с ее участием стали вирусными. В то же время, модель анонсировала новый, еще более масштабный эксперимент – планировала собрать команду из 1000 мужчин для очередного марафона.

Ранее OBOZ.UA писал, что королева Иордании Рания аль-Абдалла во второй раз стала бабушкой – ее старшая дочь, принцесса Иман бинт Абдалла, родила дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!