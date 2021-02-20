Модель-"копия" Кардашьян показала фигуру в откровенном купальнике. Фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем знаменитость позировала в откровенном купальнике золотистого цвета, продемонстрировав пышные формы и стройную фигуру. Соответствующий снимок Роуз опубликовала в личных Instagram-сторис.

Деми Роуз нередко делится в своем Instagram-аккаунте пикантными снимками, где на нее подписано 16 млн человек. Предлагаем посмотреть подборку соблазнительных кадров, которыми звезда радовала поклонников в сети в последнее время.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: