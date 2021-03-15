Модель Карли Клосс впервые стала мамой. Фото

Американская супермодель и экс-ангел Victoria`s Secret Карли Клосс впервые стала мамой.

Так, 28-летняя знаменитость родила первенца от своего супруга, 35-летнего Джошуа Кушнера. Радостной новостью и первым снимком новорожденного малыша поделился сам Кушнер на личной странице в Instagram.

"Добро пожаловать в мир", – написал он.

Поклонники принялись поздравлять пару с радостным событием. Они пожелали наслаждаться им каждым моментом, ведь дети так быстро растут.

"Поздравляю новоиспеченных родителей, и добро пожаловать в мир, малыш. Так рада за вас, ребята", "Поздравляю! Наслаждайтесь каждым моментом. Они так быстро растут", "Растите здоровенькими", – написали люди.

Роман Карли Клосс и Джошуа Кушнера начался в 2012 году. Летом 2018 года модель и бизнесмен обручились, а Клосс приняла веру своего будущего мужа и начала исповедовать иудаизм. Свадьба пары состоялась в октябре того же года. Она проходила в соответствии с еврейскими традициями.

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