Ефросинина, Jerry Heil и Никитин: кто из украинских звезд отказался от мяса

Вегетарианство – система питания, исключающая употребление мяса любых животных. Некоторые становятся веганами ради собственного здоровья, а кого-то толкает на этот шаг жалость к животным.

Среди звезд есть сторонники, которые на протяжении многих лет не употребляют продуктов животного происхождения. OBOZREVATEL собрал главных украинских веганов, они рассказали, как пришли к такому рациону.

Jerry Heil практикует сыроедение. Instagram/thejerryheil

Певица Jerry Heil не просто отказалась от мяса, а вообще стала сыроедом. В этом ей помогло одно видео из сети. "Я смотрела видео, где повар разбирает мясо, а за окном родители делали то же самое – меня стошнило. Я поняла, что больше не хочу и не могу есть животных", – вспоминает в интервью "Зірковому шляху" девушка.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин давно не употребляют мясо. Instagram/gorbachovaolga

Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин не употребляют мясо и алкоголь. От мясных продуктов Горбачева отказалась еще восемь лет назад. А продюсер Юрий Никитин вообще одним из первых в украинском шоу-бизнесе стал сторонником здорового питания.

Злата Огневич не ест мясо и молочные продукты. Instagram/zlata.ognevich

Злата Огневич четыре года не ест мяса и уже год как отказалась от молочных продуктов. Вегетарианскую диету певице прописал врач дерматолог, так как у Златы не переносимость продуктов животного происхождения.

Певица MARUV не употребляет мясо и морепродукты. Instagram/maruvofficial

Певица MARUV серьезно задумалась, как можно эффективно сбросить лишние килограммы. Прежде всего звезда отказалась от мяса. За две недели диеты Анна сбросила около восьми килограммов. Дальше решила не останавливаться и перестала есть морепродукты.

Мария Ефросинина более 10 лет без мяса. Instagram/mashaefrosinina

Мария Ефросинина уже много лет без мяса. Телеведущая боролась с лишним весом и интересовалась многими диетами. К ней в руки попала книга "Питание по группе крови", она там вычитала, что людям с четвертой группой крови противопоказано мясо. Мария попробовала и начала худеть.

Певица Tayanna не ест мяса, а недавно отказалась от молочных продуктов. Instagram/tayanna_reshetnyak

Tayanna неоднократно говорила, что отказавшись от мяса, она стала чувствовать себя намного лучше, ведь растительная пища гораздо легче усваивается организмом. Основа рациона певицы – каши, овощи и фрукты. А недавно Tayanna отказалась от большинства молочных продуктов.